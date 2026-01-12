Las autoridades piden precaución ante posibles afectaciones en zonas urbanas y rurales (Fuente: archivo).

Un fuerte temporal con tormentas eléctricas intensas comenzará a sentirse este lunes 12 de enero en gran parte de Colombia, con lluvias persistentes, alta probabilidad de descargas eléctricas y acumulados significativos de agua en pocas horas.

El fenómeno impactará principalmente durante la madrugada y la mañana, aunque en varias regiones se mantendrá la inestabilidad a lo largo del día, con chubascos intermitentes y cielo mayormente cubierto.

¿Qué regiones de Colombia serán las más afectadas por las lluvias intensas?

Los mayores diluvios se esperan en regiones del centro y norte del país, especialmente en zonas del Caribe, la región Andina y sectores del noroccidente. Allí se prevén lluvias con probabilidades cercanas al 90%, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles crecidas súbitas de quebradas y ríos.

En áreas urbanas, el riesgo principal está asociado a inundaciones rápidas, colapso de drenajes y congestiones viales, mientras que en zonas rurales podrían presentarse deslizamientos de tierra en sectores de ladera.

Llega un fuerte temporal con tormentas eléctricas intensas en todo el país: dónde se esperan los mayores diluvios. Fuente: EFE Juan Carlos Caval Juan Carlos Caval

¿Cómo estará el clima este lunes 12 de enero durante el día?

Según Meteored, el pronóstico para este lunes anticipa una jornada marcada por chubascos tormentosos desde la madrugada, con lluvias más intensas en las primeras horas del día. Se esperan acumulados cercanos a los 16 milímetros, temperaturas que oscilarán entre los 21 y 27 grados y vientos de intensidad leve a moderada, principalmente del norte y noroeste.

Durante la mañana, las lluvias serán persistentes aunque de menor intensidad, mientras que en horas de la tarde se prevé una mejora parcial, con intervalos de cielo parcialmente nuboso y sensación térmica más elevada. Sin embargo, hacia la noche podrían regresar las precipitaciones débiles.

¿A qué horas se esperan las tormentas eléctricas más fuertes?

Las tormentas eléctricas más intensas están previstas entre la 1:00 y las 4:00 de la madrugada, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 90% y se registran los mayores acumulados en corto tiempo.

En ese tramo horario se recomienda extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de zonas propensas a inundaciones.

Aunque la actividad eléctrica disminuirá con el paso de las horas, no se descartan nuevos chubascos aislados durante la noche.