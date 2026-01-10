Lluvias intensas, fuertes precipitaciones y nubes negras avanzarán sobre el país este fin de semana: los municipios más afectados. (Imagen: Archivo)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 10 de enero que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, la institución prevé lluvias resistentes en zonas dispersas de las regiones Pacífica y Amazonía, así como en el occidente y centro de la región Andina, el sur del Caribe y el suroriente de Orinoquía.

Sin embargo, las lluvias más significativas se prevén en los departamentos de:

Chocó

Antioquia

Santander

Cundinamarca

Caldas

Risaralda

Quindío

Tolima

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Amazonas

Putumayo

Caquetá

Vaupés

Guaviare

Guainía

Vichada

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 10 de enero.

Por su parte, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera escasa nubosidad, con predominio de un tiempo seco para comenzar el fin de semana puente.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: