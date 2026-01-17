Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 17 de enero. (Imagen: archivo).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 17 de enero que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, la institución prevé una disminución de las lluvias en sectores de las regiones Caribe, Andina y el norte de la Orinoquía, mientras que en las regiones Pacífica y Amazónica las precipitaciones se mantendrán.

Sin embargo, las precipitaciones más intensas se concentrarían en los departamentos de:

Chocó

Antioquia

Sur de Bolívar

Occidente y sur de Santander

Noroccidente de Boyacá

Norte de Cundinamarca

Caldas

Risaralda

Sur y occidente del Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Caquetá

Putumayo

Amazonas

Vaupés

Guaviare

Guainía

Sur de Meta

Vichada

Las mismas condiciones se esperan en sectores del golfo de Urabá.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En cuanto al resto del país, se prevé una disminución de las lluvias en amplias zonas de las regiones Caribe y Andina, así como en el norte de la Orinoquía.

Por su parte, hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se anticipa un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias a diferentes horas del día.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

