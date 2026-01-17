En esta noticia
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 17 de enero que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana.
Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.
Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia
Para este sábado, la institución prevé una disminución de las lluvias en sectores de las regiones Caribe, Andina y el norte de la Orinoquía, mientras que en las regiones Pacífica y Amazónica las precipitaciones se mantendrán.
Sin embargo, las precipitaciones más intensas se concentrarían en los departamentos de:
- Chocó
- Antioquia
- Sur de Bolívar
- Occidente y sur de Santander
- Noroccidente de Boyacá
- Norte de Cundinamarca
- Caldas
- Risaralda
- Sur y occidente del Valle del Cauca
- Cauca
- Nariño
- Caquetá
- Putumayo
- Amazonas
- Vaupés
- Guaviare
- Guainía
- Sur de Meta
- Vichada
Las mismas condiciones se esperan en sectores del golfo de Urabá.
¿Cómo estará el clima en el resto del país?
En cuanto al resto del país, se prevé una disminución de las lluvias en amplias zonas de las regiones Caribe y Andina, así como en el norte de la Orinoquía.
Por su parte, hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se anticipa un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias a diferentes horas del día.
¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?
El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:
- Realizar un monitoreo constante del clima local.
- Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
- Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas
Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse:
- Buscar un refugio seguro.
- No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
- Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
- Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
- Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero