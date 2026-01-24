Llega una “lluvia negra” que mantendrá en alerta a más de 10 municipios este fin de semana.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que este fin de semana se presentarán condiciones meteorológicas variables en gran parte de Colombia, con nubosidad densa, lluvias y posibles tormentas eléctricas en varias regiones del país, lo que mantiene en alerta a autoridades y comunidades.

Estas condiciones podrían generar afectaciones en la movilidad, así como riesgo de deslizamientos en zonas de alta pendiente.

Cómo estará el clima este sábado 24 de enero en Colombia

Para el sábado, el IDEAM prevé condiciones mayormente secas en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, se espera abundante nubosidad durante el día con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas en sectores de los departamentos de:

Santander

Cundinamarca

Tolima

Huila

Caldas

Risaralda

Quindío

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Occidente de Caquetá y Putumayo

Vaupés

Amazonas

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican lluvias ocasionales, especialmente durante la madrugada, la tarde y la noche.

Pronóstico para el domingo 25 de enero: qué esperar

Para el domingo, el IDEAM advierte un incremento en las precipitaciones, principalmente en zonas del:

Sur de Cesar y Bolívar

Norte de Norte de Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Tolima

Sur y occidente de Antioquia

Caldas

Risaralda

Quindío

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Occidente de Meta

Caquetá y Putumayo

Guainía

Vaupés

Amazonas

Además, se esperan lluvias ligeras en áreas de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en sectores del sur de Sucre, Córdoba, Vichada y sur de Guaviare. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias esporádicas, principalmente en el sector marítimo.

Alerta por deslizamientos: recomendaciones clave

Ante la persistencia de lluvias, las autoridades recomiendan extremar precauciones en zonas con alta pendiente, especialmente en departamentos donde el terreno montañoso incrementa el riesgo de deslizamientos y derrumbes. Se aconseja verificar el estado de las carreteras, realizar recorridos preferiblemente en horas diurnas y evitar el tránsito innecesario en sectores inestables.

El IDEAM sugiere mantener un monitoreo constante durante los días más lluviosos, identificar rutas alternas y buscar refugio en lugares seguros si se presentan emergencias. En caso de deslizamientos sobre vías, es fundamental alertar de inmediato a las autoridades y a otros conductores.

Para consultar el estado actualizado de los corredores viales, se invita a la ciudadanía a utilizar herramientas oficiales como VI@JERO SEGURO, la línea #767, la cuenta @numeral767 y el portal del Invías.

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: qué hacer

Frente a la posibilidad de tormentas eléctricas, vendavales o ráfagas de viento, se recomienda buscar refugio seguro, evitar permanecer en zonas abiertas, debajo de árboles o cerca de estructuras metálicas altas. También es clave suspender actividades deportivas al aire libre durante las tempestades.

Las autoridades aconsejan revisar y asegurar techos, así como limpiar canales, bajantes y sumideros para reducir el riesgo de inundaciones urbanas o daños estructurales.

Riesgo de incendios de cobertura vegetal

Aunque se esperan lluvias en varias regiones, el IDEAM recuerda que en zonas con periodos secos intermitentes persiste el riesgo de incendios forestales. Se pide a la comunidad, turistas y caminantes apagar completamente fogatas, no abandonar residuos como vidrio o materiales combustibles y reportar cualquier foco de incendio a las autoridades.

Asimismo, se insta a los consejos departamentales y municipales, autoridades ambientales y cuerpos de bomberos a mantener activos sus planes de prevención y atención, especialmente en reservas forestales y áreas protegidas.