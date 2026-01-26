Se aproxima la tormenta del siglo con fuertes vientos y lluvias intensas: cuáles son las zonas en alerta naranja.

Las autoridades ya emitieron alertas por posibles afectaciones en zonas urbanas y rurales (Fuente: archivo).

Ya es oficial | La Avenida más importante de la Ciudad cierra hasta marzo y los conductores deberán cambiar su recorrido

Colombia se prepara para uno de los episodios climáticos más intensos de los últimos años. De acuerdo con los reportes más recientes del monitoreo meteorológico, una tormenta de gran escala avanzará sobre el territorio nacional con lluvias persistentes, ráfagas de viento superiores a lo habitual y alta probabilidad de inundaciones, deslizamientos y caída de árboles, especialmente en regiones que ya presentan suelos saturados.

El fenómeno, que algunos expertos ya califican como la “tormenta del siglo” por su extensión e intensidad, estará acompañado de vientos moderados a fuertes provenientes del noreste, con acumulados de lluvia que podrían superar los promedios históricos en pocas horas .

¿Qué es la “tormenta del siglo”?

La llamada “tormenta del siglo” no es un término oficial, pero se utiliza para describir un sistema climático excepcional por su fuerza, duración y alcance territorial. En este caso, se trata de una combinación de humedad elevada, corrientes de aire inestables y cambios bruscos de presión atmosférica que favorecen lluvias intensas casi continuas.

En Colombia preocupa especialmente porque coincide con una temporada de lluvias activa, lo que incrementa el riesgo de emergencias en ciudades con drenajes colapsados y en zonas montañosas propensas a deslizamientos.

Estas son las zonas en alerta naranja por lluvias y vientos

Las principales regiones bajo alerta naranja son:

Región Andina : Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander, con alto riesgo de deslizamientos y crecientes súbitas.

Caribe colombiano : Atlántico, Bolívar y Magdalena, por vientos fuertes y tormentas eléctricas.

Pacífico : Chocó y Valle del Cauca, donde se esperan acumulados de lluvia superiores a lo normal.

Orinoquía: Meta y Casanare, con probabilidad de inundaciones en zonas rurales.

En estas áreas se prevé lluvia intermitente durante el día, aumento de nubosidad y ráfagas de viento que podrían superar los 25 kilómetros por hora.

Se aproxima la tormenta del siglo con fuertes vientos y lluvias intensas: cuáles son las zonas en alerta naranja.

¿Cómo será el clima en las próximas horas según los pronósticos?

El comportamiento esperado del clima incluye mañanas con cielo parcialmente nublado y sensación térmica elevada, seguidas de lluvias débiles que se intensificarán hacia la tarde y la noche.

En varias ciudades se anticipan:

Temperaturas entre los 21° y 30°.

Probabilidad de lluvia superior al 80 % en horas nocturnas.

Viento de dirección variable, predominando el noreste.

Sensación térmica más alta por humedad acumulada.

Este patrón favorece tormentas rápidas pero repetitivas, lo que eleva el riesgo de emergencias urbanas.

¿Qué riesgos trae esta tormenta para las principales ciudades?

Las capitales más expuestas son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Los principales riesgos son:

Inundaciones en vías principales.

Caída de árboles y postes por vientos.

Interrupciones en el servicio de energía.

Afectaciones en el transporte aéreo y terrestre.

En zonas rurales, el mayor peligro es el desbordamiento de ríos y quebradas.

¿Hasta cuándo se mantendrán las lluvias intensas?

Los modelos climáticos indican que el sistema de tormentas podría mantenerse activo durante varios días, con picos de intensidad entre lunes y miércoles. Aunque las lluvias no serán continuas todo el tiempo, sí se espera una alta frecuencia de episodios fuertes, especialmente en horas de la tarde y noche.