Oficial y confirmado | El Gobierno embargará todas las billeteras virtuales de las personas que estén en esta base de datos. (Imagen creada con IA)

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) continúa desarrollando estrategias para recuperar recursos correspondientes a obligaciones tributarias pendientes. Estas medidas se enfocan en contribuyentes que registran deudas fiscales vencidas y que no han regularizado su situación dentro de los plazos establecidos.

Como parte de los procesos de cobro, la entidad está facultada para aplicar medidas cautelares sobre distintos tipos de activos. Esto puede incluir desde cuentas bancarias y bienes inmuebles hasta fondos depositados en algunas plataformas financieras digitales administradas por entidades sujetas a vigilancia y control.

La legislación tributaria colombiana permite a la DIAN iniciar procedimientos de cobro coactivo cuando una obligación se encuentra determinada y es legalmente exigible. En los casos en que el contribuyente no atiende los requerimientos oficiales ni acuerda una solución de pago, la autoridad puede avanzar con mecanismos destinados a garantizar la recuperación de la deuda.

En cuanto a los fondos alojados en billeteras virtuales, estos instrumentos operan como depósitos electrónicos administrados por entidades que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera o de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Por esa razón, los saldos allí disponibles no quedan al margen de las actuaciones fiscales y pueden ser objeto de embargo, aplicando las mismas normas que rigen para otros productos financieros a nombre del contribuyente.

A partir de la actualización constante de los registros de deudores tributarios, la DIAN enfoca sus acciones principalmente en obligaciones que ya están en firme o en contribuyentes que no respondieron a mandamientos de pago emitidos con anterioridad. Este criterio le permite concentrar el cobro en casos avanzados del proceso administrativo.

La DIAN puede embargar los bienes de los deudores. (Fuente: archivo)

Embargos y bloqueos de dinero en billeteras virtuales: cómo se llevan a cabo

El procedimiento inicia con la expedición de un mandamiento de pago, documento que detalla el valor adeudado y concede un plazo para pagar o presentar defensa. Si no hay respuesta, la DIAN puede activar medidas cautelares.

Estas medidas pueden incluir:

Embargo de cuentas bancarias y depósitos en entidades vigiladas.

Bloqueo de dinero , siempre que sean administradas por entidades supervisadas.

Retención de fondos disponibles para cubrir total o parcialmente la deuda.

Inscripción de embargos sobre bienes registrables.

Las órdenes se notifican a entidades financieras y operadores de billeteras virtuales, quienes deben acatar y congelar los recursos indicados.

¿Quiénes aparecen en la base de datos de deudores de la DIAN?

Allí figuran personas naturales y jurídicas con obligaciones vencidas y en firme, entre ellas:

Contribuyentes con impuestos, intereses o sanciones no pagados.

Personas que ignoraron requerimientos o mandamientos de pago.

Usuarios que incumplieron acuerdos de pago previamente pactados.

También pueden incluirse contribuyentes que no presentaron declaraciones pese a notificaciones oficiales, dando lugar a liquidaciones y posteriores procesos de cobro.

Cómo saber si estás en la lista de morosos de la DIAN

Se recomienda:

Verificar el estado tributario en el portal transaccional .

Revisar el módulo de obligaciones y cobro para identificar medidas cautelares.

Consultar los canales oficiales de atención para aclarar inconsistencias o dudas.

Muchos contribuyentes se enteran del embargo al intentar usar sus productos financieros y encontrar saldos congelados, por lo que estar atento a notificaciones es fundamental.