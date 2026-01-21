Algunas zonas podrían registrar tormentas con ráfagas de viento y posible caída de granizo (Fuente: archivo).

Colombia enfrentará un nuevo episodio de lluvias durante este miércoles 21 de enero, en el que se prevén precipitaciones de variada intensidad, acompañadas en algunos sectores por vientos moderados y tormentas localizadas. El escenario climático mantiene en alerta a varias regiones, especialmente por el riesgo de lluvias persistentes, acumulados importantes y eventos asociados como granizo.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del tiempo para Colombia, las precipitaciones hacen parte del periodo más activo de la semana, que se extenderá entre el lunes 19 y el miércoles 21 de enero, antes de un descenso generalizado de las lluvias en los días siguientes.

¿Cuáles son las regiones de Colombia en alerta por lluvias y tormentas?

El informe meteorológico señala que las lluvias más significativas se concentrarán en amplios sectores del país. En particular, se mantiene vigilancia sobre:

Región Pacífica : Cauca, Valle del Cauca y Chocó, donde se espera un aumento notorio de las precipitaciones, tanto en zonas continentales como marítimas.

Región Andina : Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Antioquia y el Eje Cafetero, con lluvias intermitentes y posibilidad de tormentas eléctricas aisladas.

Amazonía : oriente del Amazonas y el piedemonte amazónico, con lluvias frecuentes y acumulados relevantes.

Caribe: occidente y centro de la región, con cielos parcialmente nublados y precipitaciones dispersas.

En estos sectores no se descarta la presencia de ráfagas de viento moderadas y episodios puntuales de granizo, especialmente durante las tormentas más intensas.

El cielo se partirá en dos y llega el primer gran diluvio de enero con granizo y ráfagas de viento: las zonas en alerta.

¿Cómo estará el clima este miércoles 21 de enero en las principales ciudades?

Para la jornada del miércoles, el tiempo estará marcado por lluvias débiles a moderadas y nubosidad variable. El pronóstico indica:

Madrugada y mañana: lluvias ligeras con cielo parcialmente nublado, temperaturas cercanas a los 22 °C y vientos flojos.

Mediodía y tarde: alternancia entre nubes y claros, con temperaturas máximas alrededor de los 31 °C y sensación térmica elevada.

Noche: regreso de lluvias débiles, con probabilidades cercanas al 40 % y vientos de baja intensidad.

Las ráfagas podrían oscilar entre 11 y 24 km/h, principalmente desde el norte, lo que podría intensificar la sensación de inestabilidad durante las tormentas.

¿Qué se espera para Bogotá y la Sabana?

En Bogotá, el pronóstico es más estable en comparación con otras regiones. Se espera cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias sectorizadas en horas de la tarde.

Las temperaturas previstas estarán entre 8 °C de mínima y 18 °C a 20 °C de máxima, sin eventos extremos, pero con cambios rápidos en la nubosidad.

¿Hasta cuándo se mantendrán las lluvias?

Según el comunicado especial para la semana del lunes 19 al viernes 23 de enero, las lluvias más intensas se concentrarán hasta el miércoles. A partir del jueves, se prevé un descenso gradual de las precipitaciones en gran parte del país, aunque algunas regiones podrían seguir registrando lluvias aisladas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, especialmente en zonas con antecedentes de deslizamientos, inundaciones o crecientes súbitas.