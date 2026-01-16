Un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica marcará el ritmo del clima en buena parte del país. (Fuente: Archivo)

Colombia enfrentará 48 horas consecutivas de tiempo severo por la llegada de lo que los meteorólogos califican como una “tormenta negra”, un sistema atmosférico caracterizado por nubosidad densa, lluvias intensas, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento que podrían generar afectaciones locales.

El fenómeno impactará principalmente entre el viernes 16 y el sábado 17 de enero, con especial intensidad en ciertas regiones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias no serán homogéneas, pero sí persistentes, con momentos de alta intensidad que podrían venir acompañados de granizo y vendavales, especialmente durante las tardes y noches.

¿Qué zonas de Colombia podrían ser las más afectadas por la tormenta negra?

Los mayores acumulados de lluvia y los eventos más intensos se podrían concentrar en:

Amazonas.

Orinoquía.

Putumayo.

Caquetá.

Vaupés.

Guaviare.

Guainía.

Vichada.

Tolima.

Santander.

Chocó.

Antioquia.

Sur de Bolívar.

Una tormenta negra cubrirá varias regiones de Colombia durante 48 horas seguidas.

¿Por qué se esperan lluvias intensas y vientos fuertes?

La tormenta negra se forma por la combinación de alta humedad, circulación de vientos del norte y noreste y un fuerte desarrollo de nubes de tormenta. Este tipo de configuración favorece la aparición de:

Tormentas eléctricas con descargas frecuentes.

Ráfagas de viento entre 20 y 30 km/h.

Cielo completamente oscuro y cubierto.

Posible granizo en zonas puntuales.

Lluvias intensas en cortos periodos de tiempo.

Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones urbanas, deslizamientos en zonas de ladera y afectaciones en vías secundarias.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero.

¿Habrá zonas del país donde no se sentirá con fuerza la tormenta?

Sí. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera predominio de tiempo seco, con baja probabilidad de lluvias durante el evento. Algunas zonas del centro del país también podrían registrar intervalos sin precipitación, aunque con cielo mayormente nublado.