Las autoridades meteorológicas alertan por lluvias intensas en cortos periodos (Fuente: archivo).

Una columna de tormenta con alto desarrollo vertical se desplazará este miércoles 28 de enero sobre buena parte del territorio colombiano y dejará aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y posibles inundaciones repentinas en múltiples municipios, según el más reciente pronóstico oficial para la semana.

El fenómeno afectará especialmente a zonas de la Amazonía, la región Andina y el Pacífico, con lluvias que podrían caer en cuestión de minutos.

La situación estará marcada por un aumento significativo de la nubosidad durante la tarde y la noche, con acumulados que en algunos puntos superarían los 13 milímetros, acompañados de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

¿Qué es la columna de tormenta que se acerca a Colombia?

Se trata de una estructura de nubes de gran altura —principalmente cumulonimbos— que concentra humedad, calor y energía atmosférica. Este tipo de formación es la responsable de los chubascos tormentosos, lluvias intensas de corta duración y tormentas eléctricas que pueden generar encharcamientos rápidos, crecientes súbitas y afectaciones viales.

En términos simples, es el escenario típico en el que “en cinco minutos se viene el diluvio”.

Una columna de tormenta y nubes se acerca al país.

¿Cuáles son los municipios que podrían quedar bajo agua en minutos?

El pronóstico señala mayor riesgo de lluvias fuertes en:

Amazonas, Vaupés y Guainía

Oriente y occidente de Caquetá

Putumayo

Noroeste del Meta

Boyacá

Sur de Bolívar

Chocó

Sur y noroeste de Antioquia

Cauca

Oriente de Nariño

En estas zonas se esperan tormentas eléctricas con precipitaciones entre moderadas y fuertes, lo que eleva la probabilidad de inundaciones urbanas, deslizamientos y caída de árboles.

¿Dónde lloverá de forma moderada este miércoles 28 de enero?

Además, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en:

Cundinamarca

Tolima

Huila

Valle del Cauca

Santander y sur de Norte de Santander

Sur del Magdalena

Eje Cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas)

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

En estas regiones las precipitaciones se concentrarán sobre todo en la tarde y la noche.

¿Cómo estará el clima en Bogotá este miércoles?

Para la capital, el panorama será variable. En la mañana se esperan condiciones secas con intervalos soleados, pero hacia la tarde podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas, especialmente en el norte y occidente de la ciudad.

La temperatura máxima rondará los 31 grados, con sensación térmica elevada y vientos moderados provenientes del norte.

¿A qué horas se esperan las lluvias más fuertes?

El pronóstico por franjas horarias indica:

02:00 a.m. – 05:00 a.m.: lluvias moderadas y tormentas aisladas.

08:00 a.m. – 14:00 p.m.: cielo parcialmente nuboso, altas temperaturas y radiación solar muy alta.

20:00 p.m. – 23:00 p.m.: regreso de chubascos tormentosos con mayor probabilidad de descargas eléctricas.

Es decir, el riesgo más alto se concentra en la madrugada y noche.