Una columna de tormenta y nubes densas se acerca al país: los principales municipios que quedarán bajo agua en minutos (Fuente: archivo).

Una columna de tormenta asociada a chubascos intensos y alta carga de humedad impactará este miércoles 14 de enero a varias zonas de Colombia, con lluvias fuertes concentradas en periodos muy breves.

El pronóstico advierte que, en algunos municipios, las precipitaciones podrían generar encharcamientos rápidos, inundaciones urbanas y complicaciones en vías principales, especialmente durante la madrugada y la noche.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el país tendrá chubascos tormentosos, cielo entre parcial y totalmente nuboso y una probabilidad de lluvia que alcanza el 80%, con acumulados cercanos a los 9,2 milímetros.

Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 31 °C, con sensación térmica más alta en las horas del mediodía, mientras los vientos soplarán principalmente desde el sur, con ráfagas de hasta 32 km/h.

¿Qué es la columna de tormenta?

Se trata de un sistema convectivo cargado de humedad que favorece el desarrollo de nubes densas de gran altura. Este tipo de fenómeno suele provocar lluvias intensas en cortos periodos, descargas eléctricas frecuentes y cambios bruscos en el viento. En zonas urbanas, el impacto suele sentirse en minutos, cuando los drenajes no alcanzan a evacuar el agua acumulada.

¿Cuáles serán los municipios más afectados por las lluvias intensas?

Aunque el fenómeno tiene alcance nacional, los reportes advierten mayor riesgo en municipios con alta densidad urbana y antecedentes de inundaciones rápidas. Las autoridades mantienen especial atención en sectores del centro y norte del país, donde las lluvias nocturnas podrían generar afectaciones en barrios bajos, pasos vehiculares y zonas cercanas a ríos y quebradas.

En estas áreas, el agua podría acumularse en cuestión de minutos, dificultando la movilidad y generando emergencias puntuales.

¿A qué horas se esperan los chubascos más fuertes este 14 de enero?

El pronóstico por franjas horarias muestra un comportamiento inestable durante toda la jornada:

02:00 a. m.: chubascos tormentosos con cielo cubierto, probabilidad del 70% y acumulados cercanos a 4,3 mm.

05:00 a. m.: lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, 60% de probabilidad.

Mañana y mediodía: cielo parcialmente nuboso, aumento progresivo de la temperatura y sensación térmica elevada.

Tarde: nubes y claros, con calor intenso y radiación UV muy alta.

20:00 p. m. en adelante: regreso de los chubascos tormentosos y lluvias débiles intermitentes, con nueva posibilidad de encharcamientos.

¿Cómo estará el clima durante el día entre calor y tormentas?

El contraste será marcado. En horas del mediodía, el termómetro podría llegar a los 31 °C, con sensación térmica cercana a los 34 °C y niveles de radiación solar muy altos. Sin embargo, hacia la noche, el ambiente se tornará más inestable, con tormentas aisladas, descenso de temperatura y cielos cubiertos.