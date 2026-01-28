Un fenómeno astronómico excepcional ya tiene fecha confirmada y promete transformar el día en noche durante varios minutos en distintas regiones del mundo. (Fuente: Archivo)

Un nuevo eclipse solar ya aparece marcado en los calendarios de astrónomos y aficionados de todo el mundo. La confirmación oficial de la fecha reactivó el interés por un fenómeno que combina ciencia, observación y una experiencia visual poco frecuente.

Aunque faltan dos años para que ocurra, el evento ya impulsa planes de viaje y seguimiento especializado. Se trata de un acontecimiento excepcional, cuya configuración no volverá a repetirse durante generaciones, lo que explica la anticipación y la atención que despierta a escala global.

Atención: cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo

La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un eclipse solar total con una duración fuera de lo habitual. El momento de totalidad se prolongará por más de seis minutos, una extensión que lo posiciona como el eclipse más largo del siglo XXI y uno de los eventos astronómicos más prolongados registrados en la era moderna.

Los cálculos astronómicos indican que este tipo de fenómeno es poco frecuente. La agencia espacial explicó que la duración prevista no se repetirá durante las próximas décadas y que solo fue superada por el eclipse total ocurrido en 1991.

Por qué este eclipse será un evento único

La singularidad del eclipse de 2027 se explica por la coincidencia de varios factores astronómicos precisos:

La Tierra estará cerca de su punto más alejado del Sol, lo que hará que el disco solar se vea ligeramente más pequeño.

La Luna se encontrará próxima a su punto de mayor cercanía con la Tierra, aumentando su tamaño aparente.

La trayectoria de la sombra lunar cruzará regiones cercanas al Ecuador, lo que amplía el tiempo de oscuridad total.

Gracias a modelos matemáticos y leyes físicas ampliamente comprobadas, los astrónomos pueden anticipar con exactitud la fecha, duración y recorrido del eclipse con un margen mínimo de error.

El recorrido de la sombra lunar durante el eclipse más largo del siglo

El eclipse será visible en amplias regiones del planeta. La sombra de la Luna comenzará su recorrido sobre el océano Atlántico y avanzará por Europa, el norte de África, Oriente Medio y Asia.

Entre los países y zonas que estarán dentro de la franja de totalidad se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. En total, la sombra recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Uno de los puntos destacados será Luxor, en Egipto, donde se espera una de las duraciones de totalidad más prolongadas y condiciones climáticas favorables para la observación.

Cómo observar el eclipse de manera segura

La NASA y otras agencias científicas insisten en la importancia de tomar precauciones para evitar daños oculares. Las recomendaciones oficiales incluyen:

Utilizar lentes certificados ISO 12312-2 para la observación directa.

Emplear telescopios o binoculares con filtros solares adecuados .

No mirar al Sol sin protección, salvo durante la totalidad y solo dentro de la franja donde la Luna cubre completamente el disco solar. Además de la observación directa, el evento contará con transmisiones en alta definición y recursos digitales que permitirán seguir el eclipse desde cualquier parte del mundo.

El eclipse del 2 de agosto de 2027 no solo será un acontecimiento científico, sino también cultural y educativo, al reunir a expertos, aficionados y viajeros en torno a uno de los espectáculos naturales más impactantes que puede ofrecer el cielo.