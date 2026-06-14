Oficial | Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

Decretado: Colombia prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Viajar a Estados Unidos, Canadá o España con el pasaporte vencido —o a punto de vencer— puede dejar a cualquier extranjero fuera del avión. No es una norma nueva ni una prohibición especial: es el requisito de siempre de presentar un pasaporte vigente en cualquier frontera.

La diferencia está en los detalles. Cada uno de estos tres destinos exige un margen de vigencia distinto, y la autorización de entrada depende de la nacionalidad de quien quiere viajar. Conocer ambas cosas evita rechazos en el mostrador.

Qué vigencia de pasaporte pide cada país

Estados Unidos pide, por regla general, un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la estadía. Pero los ciudadanos de más de un centenar de países —el llamado “Six-Month Club”— están exentos: les basta con que el documento siga vigente durante toda su permanencia.

Canadá no aplica una regla fija de seis meses: exige que el pasaporte esté vigente durante toda la visita. Si el documento caduca mientras el viajero está en el país, el ingreso puede ser rechazado en el control.

Estados Unidos pide, por regla general, un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la estadía.

España, dentro del espacio Schengen, suma dos condiciones: el pasaporte debe tener al menos tres meses de vigencia tras la fecha de salida del área Schengen y haber sido emitido en los últimos diez años. Quien no cumpla cualquiera de las dos puede quedarse sin entrar.

Estados Unidos: pasaporte válido seis meses más allá de la estadía, salvo los países del “Six-Month Club”, que solo necesitan vigencia durante la permanencia

Canadá: pasaporte vigente durante toda la visita, sin un mínimo fijo de seis meses

España (Schengen): pasaporte con tres meses de vigencia tras la salida y emitido en los últimos diez años

La vigencia no alcanza: también pesa el permiso de entrada

El pasaporte es solo una parte. Cada país decide además quién entra con visa y quién con un permiso más simple. Estados Unidos admite sin visa a los países de su programa de exención, que viajan con la autorización electrónica ESTA; los demás tramitan una visa.

Canadá pide una eTA a los viajeros exentos de visa que llegan por aire y una visa de visitante al resto; los residentes permanentes de EE.UU. (green card) quedan exentos de ese trámite. Y la Unión Europea prepara el ETIAS, un permiso electrónico para los viajeros exentos de visa que entrará en vigor a fines de 2026.

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