El país se prepara para enfrentar un evento meteorológico de alto impacto. Un sistema de lluvias intensas, acompañado por tormentas eléctricas y ráfagas de viento, se instalará sobre buena parte del territorio nacional durante al menos 48 horas consecutivas, lo que llevó a activar alertas rojas en múltiples municipios por riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.

Las condiciones más críticas se esperan desde la madrugada del lunes 19 de enero y se extenderán durante todo el día, con precipitaciones constantes y momentos de chubascos tormentosos que podrían superar los promedios habituales para esta época del año.

¿Qué está provocando el diluvio histórico que afecta a Colombia?

El fenómeno está asociado a una fuerte concentración de humedad proveniente del oriente y del Pacífico, sumada a inestabilidad atmosférica persistente. Esta combinación favorece la formación de nubosidad densa, lluvias prolongadas y tormentas eléctricas recurrentes, especialmente en regiones del centro, occidente y norte del país.

Los modelos climáticos advierten que no se trata de lluvias aisladas, sino de un patrón continuo que podría saturar los suelos en pocas horas.

¿Cuáles son los municipios en alerta roja por lluvias intensas?

Las alertas se extienden sobre ciudades y municipios donde ya se registran precipitaciones frecuentes o chubascos tormentosos. Entre las zonas bajo mayor vigilancia aparecen Cali, Caucasia, Nuquí, San José del Guaviare, Mitú, Puerto Inírida, Tarapacá, Arauca, Albania y Puerto Carreño, además de Bogotá, Bucaramanga y Cartagena de Indias, donde las lluvias serán persistentes aunque de menor intensidad en algunos tramos del día.

En estos puntos, el riesgo principal está dado por inundaciones urbanas, desbordamiento de quebradas y afectaciones en vías rurales.

¿Cómo será el clima durante el lunes 19 de enero en las regiones más afectadas?

El pronóstico indica lluvias desde la madrugada, con probabilidades superiores al 70 % en gran parte del día. En ciudades como Cali y Nuquí se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, mientras que en Bogotá, Bucaramanga y Cartagena predominarán lluvias débiles pero continuas, suficientes para generar acumulados importantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados, con sensaciones térmicas elevadas en horas del mediodía, especialmente en la región Caribe y la Orinoquía.

¿Cuánto tiempo durarán las lluvias y tormentas en Colombia?

El episodio crítico se extenderá por al menos 48 horas. Aunque puede haber breves mejorías temporales, las autoridades advierten que las lluvias volverán a intensificarse durante la noche y la madrugada, lo que incrementa el riesgo en zonas vulnerables y con antecedentes de emergencias por agua.

No se descarta que el sistema se prolongue más allá de ese plazo si las condiciones atmosféricas se mantienen.