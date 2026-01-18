Se acerca un diluvio histórico que cubrirá de lluvia todo el país en las próximas horas: las zonas que estarán afectadas.

Las condiciones del clima en Colombia vuelven a ocupar un lugar central en los reportes oficiales. En distintas regiones del país, el cielo empieza a mostrar señales de inestabilidad. La combinación de nubosidad persistente y humedad acumulada genera un escenario que puede tener impacto directo en la vida cotidiana.

Sin anuncios de fenómenos extremos inéditos, la inestabilidad atmosférica podría continuar presente durante los próximos días. Se trata de un comportamiento propio de la época, aunque con variaciones regionales que obligan a seguir los reportes con detenimiento.

Detrás de lluvias intermitentes y tormentas aisladas, hay riesgos que no siempre se perciben de inmediato. El alcance real de estas condiciones se entiende mejor al observar cómo afectan a cada región.

Lluvias y tormentas en Colombia: regiones bajo monitoreo del IDEAM

Las lluvias y tormentas en Colombia se concentrarán con mayor intensidad en zonas donde confluyen humedad oceánica y sistemas nubosos activos. La Región Pacífica presenta el escenario más sensible, con precipitaciones frecuentes, tormentas eléctricas y riesgo de crecientes súbitas en ríos cortos.

En la Región Andina, podrían presentarse lluvias intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche. Antioquia, el Eje Cafetero, los Santanderes, Cundinamarca y Boyacá figuran entre las áreas con mayor probabilidad de tormentas eléctricas aisladas, un patrón típico de la temporada.

Además, otras zonas del país también permanecerían bajo seguimiento durante los próximos días:

Región Caribe : aumento de la nubosidad con lluvias dispersas y aguaceros intensos de corta duración

Región Amazonía : precipitaciones casi diarias, con tormentas eléctricas frecuentes en horas de la tarde

Región Orinoquía: lluvias de moderada intensidad y posibles incrementos en caudales de ríos secundarios

Riesgos por lluvias y tormentas según el IDEAM

Más allá de la lluvia en sí, existen riesgos asociados a este tipo de condiciones meteorológicas. Las crecientes súbitas, los deslizamientos de tierra y las inundaciones localizadas encabezan la lista de amenazas, sobre todo en zonas de ladera y sectores cercanos a ríos y quebradas.

En áreas urbanas, las lluvias intensas pueden generar anegamientos cuando los sistemas de drenaje resultan insuficientes. Además, la actividad eléctrica durante las tormentas representa un factor de riesgo adicional. El organismo recomienda seguir los reportes oficiales y mantener medidas de prevención ante un escenario que no es nuevo, pero sí requiere atención constante.