La carrera hacia las elecciones presidenciales en Colombia empieza a tomar forma y uno de los movimientos más recientes se dio dentro del sector político que lidera la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Tras imponerse en la llamada Consulta de las Soluciones, la candidata sostuvo una reunión con Leonardo Huerta para avanzar en una decisión clave: quién la acompañará como fórmula vicepresidencial en el tarjetón. El encuentro se produjo pocos días antes de que venza el plazo oficial para inscribir candidaturas ante la Registraduría Nacional. Según explicó la propia López, la conversación fue un espacio informal para discutir el futuro inmediato de la campaña y evaluar las alternativas para la vicepresidencia. Durante el encuentro, ambos dirigentes aprovecharon el momento para dialogar sobre la estrategia electoral y el paso que deberá darse en los próximos días: presentar formalmente la fórmula que competirá en las elecciones presidenciales. La reunión tiene una explicación directa en el resultado de la Consulta de las Soluciones, mecanismo en el que López y Huerta se enfrentaron para definir quién encabezaría ese proyecto político en las elecciones presidenciales. Tras el triunfo de la exalcaldesa de Bogotá, ambos líderes decidieron reencontrarse para analizar el panorama de la campaña y coordinar los próximos pasos. La conversación no solo abordó la definición de la fórmula vicepresidencial, sino también la estrategia que seguirán para consolidar el respaldo ciudadano que obtuvieron en la consulta. López explicó que el encuentro fue distendido y que incluso se realizó alrededor de una comida sencilla, recordando que su primer contacto con Huerta ocurrió en un contexto similar. De acuerdo con lo manifestado por la propia candidata, la decisión sobre quién será su fórmula vicepresidencial se conocerá durante la misma semana en la que debe realizarse la inscripción oficial de candidaturas, cuyo plazo vence el viernes 13 de marzo. La Registraduría Nacional exige que las fórmulas presidenciales presenten la documentación correspondiente dentro del tiempo establecido, por lo que el anuncio se espera en los días previos a ese trámite. López señaló que el objetivo es llegar con una fórmula consolidada que represente el proyecto político surgido de la consulta. Ese paso es clave porque, una vez inscrita la fórmula presidencial, quedará oficialmente habilitada para participar en la contienda electoral. Aunque todavía no hay un nombre confirmado, dentro del entorno político de la candidata se analiza qué perfil puede fortalecer su campaña en distintos frentes. Entre los factores que suelen evaluarse para elegir una fórmula vicepresidencial están: Por ahora, López ha preferido no adelantar nombres y aseguró que la decisión será anunciada cuando se cierre el proceso interno de evaluación.