El senador colombiano Iván Cepeda Castro anunció que la líder indígena y senadora Aída Quilcué será su compañera de fórmula a la Vicepresidencia para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 31 de mayo en Colombia. El anuncio fue realizado a través de un video difundido en redes sociales, en el que el candidato del Pacto Histórico destacó la trayectoria de Quilcué como defensora de los derechos de los pueblos indígenas y su papel dentro del movimiento social del país. Según Cepeda, la decisión busca fortalecer la construcción de un proyecto político que promueva la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de Colombia, integrando voces históricamente marginadas dentro del escenario político nacional. Aída Quilcué, integrante del pueblo indígena nasa del departamento del Cauca, es una de las líderes más influyentes del movimiento indígena colombiano. Su trabajo ha estado enfocado en la defensa del territorio, los derechos colectivos y la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado. Antes de llegar al Senado, ocupó cargos clave dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca y también se desempeñó como consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, desde donde impulsó acciones para visibilizar las problemáticas de los pueblos originarios. El candidato presidencial señaló que la elección de Quilcué responde a la necesidad de consolidar un proyecto político que represente la diversidad del país y promueva una democracia incluyente. Además de su trayectoria social, Cepeda destacó que la senadora ha tenido un papel activo en la denuncia de violaciones a los derechos humanos ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ha expuesto casos de persecución y violencia contra comunidades indígenas. El activismo de Quilcué ha estado marcado por episodios de violencia relacionados con el conflicto armado en Colombia. En 2008, su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado en un ataque atribuido a miembros del Ejército, un hecho que se convirtió en símbolo de la violencia contra líderes indígenas. La senadora también ha denunciado múltiples amenazas y atentados en su contra. Entre los casos más recientes se encuentran un ataque armado contra su vehículo en 2022, un intento de ingreso a su vivienda en 2023 y un rapto temporal ocurrido en febrero de este año en el páramo de Totoró, del cual fue rescatada por la Guardia Indígena. Estos hechos han reforzado su postura a favor de los mecanismos de protección comunitaria impulsados por las propias organizaciones indígenas. Con información de EFE.