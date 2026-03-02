El Gobierno nacional adoptó una serie de medidas especiales para garantizar el orden público durante las elecciones de 2026 en Colombia, un proceso que incluye tanto la votación al Congreso de la República como la elección presidencial en primera vuelta. Aunque estas disposiciones forman parte de los protocolos habituales en contextos electorales, su alcance genera dudas entre los ciudadanos sobre cómo impactarán en la vida cotidiana durante los días de votación. En cada proceso electoral, el Estado refuerza los controles con el objetivo de prevenir alteraciones de seguridad, asegurar la transparencia y proteger los derechos de los votantes. En este escenario, las restricciones no se aplican de manera permanente, sino que responden a momentos específicos del calendario electoral y a evaluaciones de riesgo previamente definidas. La atención está puesta en una combinación de limitaciones temporales, regulaciones al espacio público y lineamientos para medios de comunicación. Aunque muchas de estas disposiciones son conocidas, su implementación conjunta suele generar interrogantes sobre qué está permitido y qué no durante las jornadas electorales. Entre las medidas para las elecciones 2026 en Colombia, el Ministerio del Interior estableció la aplicación de la ley seca como herramienta preventiva para preservar el orden público. Esta restricción limita la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante los días de votación y se extiende desde la tarde del sábado previo hasta el mediodía del lunes siguiente a cada jornada electoral. Además, el decreto contempla el cierre temporal de fronteras terrestres y fluviales, una disposición orientada a reforzar la seguridad en zonas limítrofes. Esta medida se aplica durante lapsos definidos antes y después de las elecciones y no afecta situaciones humanitarias ni casos de fuerza mayor debidamente justificados. Otra de las medidas clave para garantizar el orden público es la prohibición de propaganda electoral el día de la votación. Durante la jornada, no está permitida la exhibición de vallas, afiches, pasacalles u otros elementos publicitarios, los cuales pueden ser retirados por las autoridades competentes si incumplen la norma. Asimismo, las autoridades locales deben regular el uso del espacio público y limitar los actos políticos a recintos cerrados en fechas cercanas a las elecciones. A esto se suman lineamientos para los medios de comunicación, que deben mantener equilibrio informativo y abstenerse de difundir encuestas, proyecciones o propaganda política el día de los comicios. Estas disposiciones buscan asegurar un entorno de tranquilidad, transparencia y respeto por la voluntad ciudadana durante las elecciones de 2026.