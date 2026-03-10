La contienda presidencial de Colombia empezó a reconfigurarse tras los resultados de las consultas políticas, que dejaron a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, como candidata de la derecha para las elecciones del 31 de mayo. Con más de 3,2 millones de votos, la dirigente uribista logró imponerse sobre otros ocho precandidatos y ahora enfrenta el reto de consolidar alianzas, definir su fórmula vicepresidencial y preparar la estrategia para competir en la primera vuelta. Los resultados de la consulta no solo consolidaron su candidatura, sino que también movieron el tablero político. Mientras otros aspirantes ya anunciaron sus fórmulas vicepresidenciales, Valencia inició una ronda de reuniones con los líderes que participaron en la consulta para evaluar posibles alianzas dentro y fuera de su coalición. Uno de los nombres que más suena para acompañar a Paloma Valencia en la fórmula presidencial es el de Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y una de las grandes sorpresas de la consulta. Oviedo logró más de 1,2 millones de votos y se posicionó como el segundo candidato más votado dentro de la Gran Consulta por Colombia. Ese resultado lo convirtió en un actor clave dentro de la coalición, con un capital político que podría resultar determinante para ampliar el electorado hacia sectores de centro. Sin embargo, la propia Valencia ha insistido en que la decisión aún no está tomada. Según explicó, está evaluando varios perfiles y considera importante que la fórmula vicepresidencial aporte una visión distinta a la suya. La candidata también dejó claro que no se trata de imponer afinidades ideológicas absolutas, sino de construir consensos dentro de un proyecto político común. Las conversaciones entre Valencia y Oviedo han estado marcadas por diferencias políticas en algunos temas sensibles. El exdirector del DANE ha planteado que un eventual acuerdo debería contemplar posiciones más cercanas al centro político. Entre los puntos que ha mencionado están el respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una visión de paz que mantenga abiertos los procesos institucionales del país. Frente a esas condiciones, Valencia ha sido enfática en señalar que no está dispuesta a modificar sus principios políticos. La senadora aseguró que respeta el perfil técnico de Oviedo y reconoce su capacidad, pero también dejó claro que su identidad política dentro del uribismo es innegociable. Según explicó, la idea de una fórmula vicepresidencial no es eliminar las diferencias, sino demostrar que personas con visiones distintas pueden trabajar juntas por el país. Ante la posibilidad de que las negociaciones con Oviedo no prosperen, dentro de la coalición ya se analizan otros escenarios. En las discusiones internas han surgido varios nombres que podrían convertirse en alternativas para acompañar a la candidata del Centro Democrático. Entre ellos se mencionan figuras con trayectoria política nacional y perfiles técnicos que podrían aportar equilibrio a la campaña. Incluso se ha hablado de explorar opciones fuera del uribismo para ampliar el espectro electoral y atraer votantes moderados que no se identifican plenamente con la derecha tradicional. Esta estrategia responde a la necesidad de fortalecer la candidatura de cara a una primera vuelta presidencial que se anticipa altamente competitiva.