La carrera presidencial en Colombia empieza a mostrar movimientos que podrían redefinir alianzas y estrategias. En medio de ese escenario, el abogado y candidato Abelardo De la Espriella sorprendió con un anuncio que rápidamente generó debate en el ámbito político y económico del país. Durante un mensaje publicado en video, el aspirante aseguró que su proyecto político necesita un liderazgo fuerte y capaz de construir consensos, una idea que, según explicó, lo llevó a tomar una decisión clave dentro de su campaña. Sin revelar inicialmente todos los detalles del trasfondo político, el candidato dejó claro que su elección no obedeció a cálculos electorales ni a presiones externas. Sin embargo, el anuncio terminó confirmando una alianza que mezcla perfil político con experiencia económica, algo que podría marcar el tono de la campaña. El propio Abelardo De la Espriella confirmó que el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo será su fórmula vicepresidencial en las elecciones presidenciales. El anuncio lo hizo a través de un video en el que presentó al economista como el compañero que lo acompañará en su aspiración a la Casa de Nariño. Según explicó el candidato, la elección responde a la necesidad de sumar a su proyecto político un perfil técnico y académico con experiencia en la administración pública. En su mensaje, destacó que Restrepo ha tenido una trayectoria relevante dentro del ámbito económico y que su presencia fortalecerá la propuesta de gobierno. De la Espriella también aseguró que, aunque no tienen una relación cercana, siempre ha sentido respeto y admiración por la trayectoria del economista. En el video afirmó que su decisión busca rodearse de personas con mayor conocimiento técnico para enfrentar los retos del país. Por su parte, José Manuel Restrepo confirmó que aceptó la invitación para convertirse en fórmula vicepresidencial. El economista, que se desempeñó como ministro de Hacienda, señaló que su decisión responde al interés de aportar experiencia y conocimiento a una propuesta política que busca gobernar el país. Restrepo explicó que su participación tiene como objetivo construir consensos con distintos sectores y recuperar la confianza en las instituciones. También afirmó que considera necesario impulsar políticas que permitan fortalecer la economía y generar estabilidad. El exministro añadió que su rol dentro de la campaña buscará aportar experiencia técnica, visión económica y capacidad de diálogo, elementos que considera fundamentales para enfrentar los desafíos políticos y financieros que enfrenta Colombia. Con este anuncio, la campaña de Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo comienza a tomar forma. La dupla apuesta por combinar liderazgo político con conocimiento económico, en un escenario electoral donde la búsqueda de consensos y la estabilidad económica se han convertido en temas centrales del debate nacional.