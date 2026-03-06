Colombia celebrará el próximo 8 de marzo unas elecciones clave para renovar el Congreso de la República. Durante la jornada, los ciudadanos elegirán a los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, además de participar en consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales. Según las autoridades electorales, más de 41 millones de personas están habilitadas para votar en estos comicios, organizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La jornada se desarrolla en medio de una campaña política marcada por fuertes debates y un alto nivel de polarización. La votación también funciona como un termómetro político para medir la fuerza de los partidos y de los aspirantes que buscarán suceder al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las elecciones presidenciales que se celebrarán meses después. Las mesas de votación estarán abiertas en todo el país desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde del domingo 8 de marzo. Este horario es obligatorio y se aplica tanto para las elecciones legislativas como para las consultas interpartidistas. Los jurados de votación deberán presentarse desde las 7:00 de la mañana para preparar los materiales electorales y organizar las mesas. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que más de 860.000 ciudadanos participarán como jurados, encargados de garantizar el correcto desarrollo del proceso y el conteo de votos. Antes de acudir a votar, los ciudadanos deben verificar el puesto y la mesa de votación asignados. Esta consulta puede realizarse de forma gratuita a través del sitio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil utilizando el número de cédula. Para hacerlo, el votante debe ingresar al portal de la entidad, seleccionar la opción de consulta del lugar de votación, digitar el número de documento y completar el código de seguridad. El sistema mostrará el departamento, municipio, dirección del puesto y el número de mesa correspondiente. Para ejercer el derecho al voto solo se aceptan dos documentos oficiales: la cédula de ciudadanía física (tarjeta amarilla con hologramas) o la cédula digital a través de la aplicación oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Otros documentos como el pasaporte, la licencia de conducción, la libreta militar o contraseñas de trámite no son válidos para votar. La normativa electoral exige presentar únicamente la cédula para poder participar en los comicios. En estas elecciones, cada ciudadano podrá recibir hasta tres tarjetones: uno para Senado, otro para Cámara de Representantes y uno adicional para las consultas interpartidistas, si decide participar en ellas. Para votar por un partido se debe marcar el logo o el recuadro correspondiente. En el caso de listas con voto preferente, también se puede marcar el número del candidato dentro del partido. Si se marcan dos candidatos en el mismo tarjetón, el voto se anula, aunque también existe la opción de votar en blanco. Para garantizar el orden durante la jornada electoral, el Gobierno estableció varias medidas especiales. Entre ellas se encuentra la ley seca desde la tarde del 7 de marzo hasta la mañana del 9 de marzo, que prohíbe la venta y consumo de alcohol en gran parte del país. Además, se ordenó el cierre temporal de fronteras terrestres y marítimas y restricciones a la propaganda política durante el día de las elecciones. Estas disposiciones buscan asegurar que la votación se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y seguridad para todos los ciudadanos.