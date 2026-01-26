Estados Unidos construirá una nueva base naval en un país latino y gastará más de 1000 millones de dólares.

Estados Unidos dio luz verde a un ambicioso proyecto de infraestructura militar en América Latina, vinculado a la instalación de una nueva base naval que demandará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares. La iniciativa fue revelada por CNN a partir de documentación oficial y se enmarca en los planes estratégicos de Washington para reforzar su presencia regional.

Según la información difundida, el proyecto está asociado a acuerdos de cooperación en materia de defensa y logística marítima, con un fuerte impacto sobre la infraestructura portuaria existente. La base tendría un rol clave en las operaciones vinculadas al océano Pacífico, ampliando la capacidad operativa y de despliegue naval en una zona considerada estratégica.

Este movimiento reforzaría el posicionamiento de Perú como un aliado central dentro de la estrategia regional de Estados Unidos en Sudamérica. El escenario combina la actualización de infraestructura portuaria, el aumento del comercio marítimo y una mayor atención sobre los corredores clave del Pacífico.

Atención: dónde se construirá la nueva base naval

La iniciativa recientemente autorizada prevé el desarrollo de una instalación naval en el puerto del Callao, considerado uno de los enclaves logísticos más importantes del país. La aprobación se concretó tras una notificación oficial del Departamento de Estado al Congreso estadounidense, en la que se subrayó la relevancia estratégica del acuerdo y su impacto en las capacidades operativas en la región.

EE.UU invertirá en tierras peruanas.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, el proyecto contempla un desembolso estimado en 1.500 millones de dólares, destinado a modernizar y ampliar la infraestructura naval con el fin de potenciar las capacidades operativas y logísticas del país.

La iniciativa también prevé la construcción de muelles especializados, una medida que permitiría reorganizar el uso del espacio portuario y liberar alrededor de 80 hectáreas para impulsar el crecimiento del puerto comercial del Callao, uno de los más estratégicos de la región.

Qué impacto tendrá el proyecto en la región

Uno de los puntos señalados es que parte del equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión.

Desde Washington se aclaró que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región, y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Además, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del respaldo a países socios con una ubicación clave sobre el Pacífico.

Cómo se ejecutará la construcción de la base naval

La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones.

Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.