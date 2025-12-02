Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante anuncio sobre las visas de cara al Mundial 2026: pida urgente su cita.

La Embajada de EE. UU. en Colombia publicó una medida para acelerar las solicitudes de visa tipo B1/B2, destinada a viajeros por turismo o negocios, ante la creciente demanda por el Mundial 2026. La opción permitirá a ciudadanos con pasaporte colombiano programar entrevistas consulares en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá.

La disposición empezó a regir el 6 de noviembre y se mantendrá “hasta nueva orden”, según el comunicado oficial. Los aspirantes deben completar el formulario DS-160 y reunir los documentos habituales; el cambio solo facilita la sede donde se agenda la entrevista, no exonera requisitos.

Cómo funciona la alternativa

Quienes opten por esta vía deberán seleccionar en la plataforma de citas la oficina en Panamá y elegir allí una dirección de entrega para su pasaporte en caso de aprobación. Es indispensable presentarse de forma presencial en Ciudad de Panamá tanto para la entrevista como para el retiro del documento: no es posible solicitar envío a Colombia.

Los colombianos podrán hacerse la visa en Panamá (Fuente: archivo).

La Embajada advirtió además: “Los pagos de la tarifa de visa realizados previamente en Colombia no se pueden transferir para programar una cita para la visa B1/B2 en la Ciudad de Panamá”. Por eso, la planeación con tiempo es clave, pues la entrega del pasaporte aprobado puede tardar más de una semana.

Qué implica para los viajeros al Mundial

Autoridades y organizadores han impulsado medidas para facilitar la movilidad de aficionados. El programa Fifa Pass y refuerzos en consulados buscan acelerar citas cuando el solicitante ya tiene boleto para el torneo. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sostuvo que Estados Unidos busca que este sea “la Copa Mundial más grande e inclusiva” y que el Fifa Pass es prueba de ello.

Quienes planeen asistir a partidos deben iniciar trámites de visa con antelación (la temporada de solicitudes suele intensificarse mientras se acercan las fechas del evento) y considerar tiempos adicionales por el desplazamiento a Panamá.

El Mundial 2026 atraerá millones de turistas a sus sedes (Fuente: archivo).

Recomendaciones prácticas

Procure completar el DS-160 antes de intentar agendar la cita en Panamá y tenga a la mano los soportes requeridos. Verifique que la dirección de entrega en ese país sea accesible, y calcule al menos dos semanas para la recolección del pasaporte si la visa es aprobada.

Si tiene dudas puntuales, consulte los canales oficiales de la Embajada o la página del consulado en Panamá para evitar errores en el proceso de programación.