Estados Unidos eliminó este importante programa migratorio para 7 países: tienen hasta esta fecha para irse del país. (Foto: archivo).

Se despiden la visa y el pasaporte: EE.UU permitirá la entrada al país a los extranjeros que tengan este documento

Estados Unidos resolvió poner fin a un programa migratorio humanitario que beneficiaba a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, además de sus familiares inmediatos. La decisión fue adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y responde a cuestionamientos sobre el funcionamiento y los controles del mecanismo.

La medida alcanza al Family Reunification Parole (FRP), un permiso que permitía el ingreso temporal al país mientras avanzaban ciertos trámites migratorios. Con el cambio de criterio, el esquema deja de aplicarse de forma general y vuelve a evaluarse caso por caso, tal como lo establece la legislación vigente.

Con este escenario, miles de inmigrantes que estaban amparados por el FRP deberán salir de Estados Unidos a mediados de enero si no cuentan con otra vía legal que les permita permanecer en el país.

Fin al FRP: qué argumentó el Gobierno de Estados Unidos

Según informó el DHS, el programa presentaba fallas en los procesos de verificación, lo que -a criterio de la administración- abría la puerta a posibles fraudes y abusos. El organismo sostuvo que esas debilidades representaban un riesgo para la seguridad nacional y pública.

Por ese motivo, el Gobierno decidió cerrar el programa tal como funcionaba hasta ahora y limitar su uso a evaluaciones individuales, bajo criterios más estrictos.

Hasta cuándo rige el permiso y quiénes pueden quedarse

El Departamento de Seguridad Nacional aclaró que los permisos del FRP finalizarán el 14 de enero, incluso si originalmente tenían una vigencia posterior.

La única excepción prevista es para quienes hayan presentado una solicitud de residencia permanente antes del 15 de diciembre de 2025 y cuyo trámite siga en curso al 14 de enero de 2026. Si esa solicitud es rechazada, el permiso quedará sin efecto y la persona deberá abandonar el país.

Además, la secretaria del DHS podrá autorizar excepciones puntuales tras una evaluación individual.

Qué pasa con el permiso de trabajo

La finalización del programa también implica la revocación automática de la autorización de empleo asociada al FRP. El Gobierno informó que cada persona afectada será notificada de manera individual sobre el vencimiento de su estatus y de su permiso laboral.

Quienes no tengan una base legal para quedarse deberán salir de Estados Unidos antes de la fecha límite, con la posibilidad de reportar su salida a través de la aplicación CBP Home.

Asistencia para quienes regresen a su país

Las autoridades señalaron que algunos inmigrantes podrán acceder a incentivos para facilitar el retorno, como ayuda económica, asistencia con documentos de viaje y la exoneración de ciertas multas civiles, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La decisión marca un cambio relevante en la política migratoria reciente y afecta de forma directa a ciudadanos de siete países de América Latina y el Caribe que habían accedido a este permiso humanitario.