El Ministerio de Educación ajustó los tiempos de receso en los colegios públicos (Fuente: Shutterstock).

El Ministerio de Educación Nacional confirmó una modificación clave en el calendario académico de 2026: las vacaciones de mitad de año serán más cortas para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en los colegios oficiales del país.

La decisión ya fue comunicada a las secretarías de Educación y hace parte de un paquete de ajustes que busca reorganizar los tiempos de clase y descanso durante el año lectivo.

El cambio impactará directamente a millones de estudiantes y familias, ya que el receso tradicional de mitad de año se reducirá varios días frente a calendarios anteriores, obligando a un regreso más temprano a las aulas.

Calendario escolar 2026: ¿cuándo inicia y cuándo termina?

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, el calendario escolar 2026 para los colegios públicos iniciará el 26 de enero y se extenderá hasta el 29 de noviembre. En ese periodo se cumplirán las 40 semanas obligatorias de trabajo académico con estudiantes, tal como lo establece la normativa vigente.

Además de las semanas de clase, los docentes y directivos deberán desarrollar semanas adicionales destinadas a planeación institucional, evaluación, capacitación y organización pedagógica, las cuales se distribuyen a lo largo del año.

Educación decretó que las vacaciones de mitad de año serán más cortas.

¿Por qué las vacaciones de mitad de año serán más cortas en 2026?

La reducción del receso de mitad de año responde a una decisión del Gobierno de fortalecer la continuidad del proceso educativo. Según Educación, los descansos prolongados afectan el ritmo académico, especialmente en grados iniciales, donde la pérdida de continuidad impacta directamente el aprendizaje.

Con este ajuste, se busca equilibrar mejor los tiempos de clase y receso, sin eliminar días de descanso, pero redistribuyéndolos de manera más estratégica a lo largo del año.

¿Cuántos días durarán las vacaciones de mitad de año en 2026?

Las vacaciones de mitad de año para los estudiantes de colegios públicos irán del 22 de junio al 6 de julio de 2026. Esto significa que el receso será más corto que en años anteriores, cuando solía extenderse durante gran parte del mes de julio.

El regreso anticipado a clases obligará a muchas familias a replantear viajes, actividades recreativas y planes que tradicionalmente se organizaban en esa temporada.

¿Qué estudiantes no tendrán clases durante el receso?

Durante el periodo de vacaciones de mitad de año no habrá clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en instituciones oficiales. Sin embargo, los docentes sí deberán cumplir con algunas jornadas institucionales de planeación y evaluación antes y después del receso.

Esto implica que, aunque los estudiantes estén en descanso, el calendario laboral del sector educativo continúa activo.

¿Cuáles serán los cinco periodos de descanso del calendario escolar 2026?

A pesar del recorte en las vacaciones de mitad de año, el calendario mantendrá cinco momentos de receso distribuidos así: