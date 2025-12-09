Las autoridades aseguran que será uno de los proyectos de infraestructura más importantes del continente.

El continente está a punto de estrenar una de sus obras de infraestructura más ambiciosas: el Puente Internacional Gordie Howe, un megaproyecto que podría entrar en operación en 2026 y que conectará directamente Detroit (Estados Unidos) con Windsor (Canadá) para dinamizar un volumen de comercio que mueve miles de millones de dólares cada año.

Las autoridades binacionales confirmaron que el puente ya supera el 95% de avance, con solo ajustes técnicos pendientes antes de su apertura al tráfico pesado, vehículos particulares y usuarios no motorizados.

Este corredor se convertirá en un punto estratégico para la movilidad de mercancías en América del Norte, al ofrecer redundancia, mayor capacidad y un sistema de control fronterizo modernizado. Una vez inaugurado, la estructura permitirá mejorar los tiempos de tránsito y fortalecer las cadenas logísticas que conectan a las dos economías.

¿Por qué Canadá paga el puente Gordie Howe?

El Gobierno de Canadá asumió la financiación principal del Puente Gordie Howe como una apuesta estratégica para fortalecer el intercambio comercial con Estados Unidos, su mayor socio económico. Según autoridades canadienses, la inversión garantiza un paso fronterizo moderno, seguro y menos congestionado, lo que beneficiará especialmente al sector automotriz, agrícola y de transporte de carga.

En la práctica, Canadá cubrió la construcción con la visión de recuperar la inversión mediante el cobro de peajes una vez que el puente entre en funcionamiento. El objetivo es asegurar un flujo comercial estable, eficiente y competitivo frente a otros corredores fronterizos.

Inauguración del Puente Gordie Howe impulsará el comercio entre Detroit y Windsor. Gordie Howe International Bridge

¿Quién será el propietario del puente Gordie Howe?

Aunque Canadá financió la obra, el puente no será propiedad exclusiva del gobierno canadiense. El Puente Internacional Gordie Howe quedará bajo la administración de la Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA), una entidad pública canadiense creada para desarrollar y operar el proyecto.

La WDBA será responsable de la operación, mantenimiento, seguridad y administración de los peajes en ambos extremos, mientras que Estados Unidos participará en los procesos de control fronterizo y supervisión aduanera desde su punto de entrada.

¿En qué fecha se abrirá el puente Gordie Howe?

De acuerdo con los reportes oficiales más recientes, la apertura del puente estaría programada para 2026. Actualmente, el proyecto tiene más del 95% de ejecución, y los trabajos restantes se concentran en:

Instalación de sistemas eléctricos

Señalización y alumbrado

Pruebas de seguridad

Acabados protectores de cables

Montaje de sistemas de drenaje

Finalización del corredor peatonal y ciclorruta

Ambos puntos de entrada fronteriza —el estadounidense y el canadiense— también se encuentran en fase final de terminación, con casetas, carriles de inspección, mobiliario y equipamiento ya instalados.

¿Cómo se llama el puente entre Canadá y Estados Unidos?

El corredor fronterizo recibe el nombre oficial de Puente Internacional Gordie Howe, en homenaje a una de las figuras más emblemáticas del hockey norteamericano, símbolo de unión entre ambos países.

Esta nueva conexión reemplaza la dependencia histórica del Puente Ambassador y permitirá movilizar seis carriles de tráfico (tres por sentido), además de un corredor de usos múltiples para peatones y ciclistas con acceso gratuito.

El puente contará con señalización aérea dinámica, sistemas modernos de extinción de incendios y capacidad para vehículos de gran tamaño gracias a su diseño de vanguardia, que incluye rampas conectadas directamente con la I-75 en Detroit y la autopista 401 en Windsor.