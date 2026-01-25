Rusia convertirá a estos países de América Latina en potencias mundiales y los respaldará con tecnología de última generación.

Rusia volvió a ganar visibilidad en la agenda regional al presentar una propuesta de cooperación tecnológica en materia de defensa dirigida a países de América Latina. La iniciativa surge en un escenario de creciente disputa internacional por influencia y busca impulsar el desarrollo de capacidades locales a través de acuerdos industriales y transferencia de conocimientos.

El planteo incluye contactos con gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, y apunta a consolidar espacios de trabajo conjunto con Estados y empresas del sector. Según lo expuesto, el interés está puesto en proyectos estratégicos de largo plazo, orientados tanto a la fabricación como al avance en tecnología aplicada al ámbito militar.

La propuesta fue presentada en el marco de una de las ferias más relevantes del sector defensa en Brasil y forma parte de una estrategia más amplia de Rusia para mantener presencia técnica y comercial en América Latina. El movimiento se da en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en las alianzas tradicionales, lo que reaviva el interés por nuevos esquemas de cooperación.

Lejos de un anuncio aislado, la iniciativa busca consolidar vínculos de largo plazo con actores regionales, combinando transferencia de conocimiento, cooperación industrial y desarrollo conjunto en áreas vinculadas a la defensa.

Rusia y la cooperación tecnológica en la industria de defensa latinoamericana

La confirmación oficial llegó el 1 de abril de 2025, cuando Rosoboronexport, la empresa estatal encargada de las exportaciones de armamento ruso, ratificó la propuesta durante la feria LAAD 2025, realizada en Río de Janeiro. Este evento es considerado el principal encuentro de defensa y seguridad de América Latina.

Según lo expuesto, el enfoque apunta a profundizar la colaboración con países de la región mediante proyectos industriales y tecnológicos, en un escenario donde varias naciones buscan diversificar proveedores y fortalecer capacidades propias dentro del sector estratégico.

Rusia planea impulsar a varios países de América Latina. (Fuente: archivo) Fuente: EPA/SPUTNIK / POOL Alexander Kazavov / Sputnik / Kremlin Pool

Según explicó su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos. La propuesta contempla asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de distintos sistemas militares, con participación de empresas locales.

Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran:

Armas pequeñas y armamento ligero .

Vehículos aéreos no tripulados (drones) .

Armas de precisión .

Vehículos blindados .

Equipos y plataformas navales.

Rosoboronexport señaló que este tipo de cooperación responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus propias industrias de defensa.

La feria LAAD, Brasil y el interés regional por el desarrollo industrial

Durante LAAD 2025, la delegación rusa mantuvo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otros países de América Latina. Aunque su estand fue más reducido que el de otros fabricantes internacionales, la empresa utilizó el espacio para encuentros privados y presentaciones técnicas.

En la exposición se mostraron réplicas de algunos sistemas considerados de interés para la región, como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos parte del catálogo exportable de la industria militar rusa.