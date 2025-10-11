Ni visa, ni pasaporte: Estados Unidos dejará entrar legalmente a los extranjeros que presenten este documento.

Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe una autorización que permite a ciertos ciudadanos extranjeros viajar por motivos turísticos, de negocios o tránsito, siempre que sea por periodos breves.

Quienes cumplan con los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden ingresar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Ojo: la ESTA no reemplaza el pasaporte; se exige pasaporteelectrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP. Tampoco sustituye la Real ID (no aplica a viajes internacionales).

Así funciona la autorización que ciudadanos extranjeros pueden usar para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Fuente: archivo.

No es la visa: el documento que autoriza el ingreso legal a los EE.UU.

La ESTA es la autorización previa obligatoria para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, también en frontera terrestre desde 2022).

Permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La aprobación de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada.

La lista de las personas que pueden tramitar la ESTA

Pueden hacerlo únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que:

Cuenten con pasaporte electrónico vigente.

Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.

Obtengan la aprobación online antes del viaje.

Si tu país no forma parte del VWP, no podés usar ESTA: debés solicitar la visa B1/B2 u otra que corresponda.

Sin visa americana y con un sólo documento: así puedes ingresar a Estados Unidos con pocos requisitos. Fuente: Archivo.

Cómo obtener el documento siendo un ciudadano colombiano

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que permite viajar sin visa a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países participantes que realicen visitas breves por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso previo al viaje: se tramita en línea y, si es aprobado, habilita el embarque; la admisión final siempre la decide CBP al llegar al punto de entrada.

Desde 2022 también se exige ESTA para quienes ingresan por frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización se asocia al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, por lo general, tiene validez de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), permitiendo múltiples ingresos de hasta 90 días cada uno, siempre que se mantengan las condiciones del programa.

Las claves para tramitarlo son: