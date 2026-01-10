Aumenta TransMilenio en Bogotá: el Gobierno distrital confirmó la nueva tarifa que entrará en vigencia el 14 de enero. (Imagen: Archivo)

El Gobierno distrital de Bogotá confirmó el nuevo valor del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que incluye a TransMilenio y los buses zonales, en el marco del ajuste tarifario previsto para 2026. La medida comenzará a regir a partir del miércoles 14 de enero, según lo informado por la Alcaldía.

Con esta decisión, los usuarios del transporte público de la capital deberán pagar $3.550 por viaje, lo que representa un aumento de $350 frente a la tarifa que estuvo vigente hasta finales de 2025.

¿Por qué sube la tarifa de TransMilenio en 2026?

El incremento fue explicado por el Distrito como una consecuencia directa del aumento del salario mínimo y del crecimiento de los costos operativos del sistema. Desde TransMilenio señalaron que una parte significativa de los gastos está atada a variables laborales y económicas que se ajustan cada año.

De acuerdo con datos oficiales, cerca del 20% de los costos totales del sistema están directamente relacionados con el salario mínimo. El incremento definido a nivel nacional para 2026 generó un impacto adicional sobre las finanzas del transporte público de Bogotá.

Según explicó la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, el sistema tiene un fuerte componente de mano de obra, lo que hace que los aumentos salariales tengan un efecto directo en la estructura de costos. En ese contexto, el valor del pasaje fue ajustado para mantener el equilibrio entre ingresos y gastos.

En noviembre, cuando se discutió el presupuesto del Distrito, se había proyectado un aumento menor del pasaje. Sin embargo, el ajuste final del salario mínimo obligó a revisar esa previsión inicial y a definir una tarifa más alta para 2026.

Qué pasa con el Fondo de Estabilización Tarifaria

Desde la Alcaldía indicaron que el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) no puede ampliarse, ya que su monto fue aprobado por el Concejo de Bogotá a finales de 2025. Ante esa limitación, el Distrito optó por reforzar los ingresos por tarifa para garantizar la operación del sistema.

Según información publicada por El Tiempo, el aumento aprobado no alcanza a cubrir la totalidad del sobrecosto generado, por lo que el Distrito deberá complementar los recursos con otras fuentes de ingreso, como multas y cobros asociados a la movilidad.

Subsidios, pasajes gratis y beneficios vigentes

A pesar del ajuste tarifario, el Distrito confirmó que se mantienen los subsidios y beneficios sociales. Continúan vigentes los pasajes gratuitos para población vulnerable, la tarifa integrada con transbordos a cero pesos, y los incentivos para quienes combinan el transporte público con la bicicleta.

Para 2026, además, se amplió el esquema de pasajes gratuitos a nuevos grupos poblacionales, entre ellos personas que viven en pagadiarios, adultos mayores en programas de cuidado y habitantes de calle vinculados a procesos de inclusión social.

En el caso de TransMiPass, el plan seguirá permitiendo la compra de 65 pasajes por $160.000, con un ahorro significativo frente a la tarifa plena. El programa también mantiene beneficios como la recarga digital y un mayor control del gasto mensual en transporte.

Desde el Distrito remarcaron que el objetivo de la política tarifaria es garantizar la prestación del servicio y asegurar que millones de viajes diarios sigan realizándose en condiciones operativas estables.