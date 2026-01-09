El presidente Petro llamó “HP” a Álvaro Uribe tras sus declaraciones durante la tensión con EE.UU. y escaló el choque con la oposición. (Foto: Archivo)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó un nuevo episodio de confrontación política al referirse como “HP” al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante un discurso público, en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos y de las críticas de la oposición. La frase fue pronunciada en un contexto de movilización ciudadana y generó una rápida reacción del uribismo.

Las declaraciones se produjeron durante una intervención del mandatario en la plaza de Bolívar, donde abordó la coyuntura internacional abierta tras los dichos del presidente estadounidense Donald Trump sobre una eventual acción similar a la realizada en Venezuela. En ese marco, Petro cuestionó a sectores de la oposición por, según dijo, alimentar la crisis política y diplomática.

La frase que desató la polémica

Durante su discurso, Petro retomó una afirmación previa de Uribe en la que planteaba la necesidad de “separar Nación y Petro”. Al responder, el jefe de Estado utilizó la sigla “HP” para referirse al exmandatario, aclarando luego que lo hacía en tono irónico como “Honorable Parlamentario”, aunque el comentario fue interpretado como un insulto directo.



El presidente sostuvo que las presiones externas no estarían dirigidas contra el país sino contra su figura, y afirmó que la oposición colombiana habría contribuido a escalar el conflicto al buscar rédito político en un escenario internacional delicado.

Reacción del uribismo y del Centro Democrático

Tras el discurso, el Centro Democrático difundió un comunicado en el que rechazó de forma categórica las palabras del presidente. El partido advirtió que el lenguaje utilizado por Petro es agresivo y estigmatizante, y señaló que ese tipo de expresiones puede profundizar la confrontación política en el país.

Desde la colectividad también cuestionaron el tono del mandatario y lo acusaron de fomentar un clima de hostilidad contra la oposición, en un momento de alta sensibilidad institucional y social.

Cuestionamientos a la justicia y advertencias internacionales

En el mismo acto, Petro volvió a referirse a la situación judicial de Santiago Uribe, hermano del expresidente, y criticó decisiones de la justicia que impidieron su captura pese a una condena en segunda instancia. Además, advirtió sobre los riesgos de una eventual intervención internacional que busque forzar la salida de un presidente colombiano.

El mandatario remarcó que la historia del país es distinta a la de otras naciones de la región y que cualquier intento de desestabilización podría tener consecuencias graves. En ese contexto, insistió en que su objetivo es evitar una escalada de violencia política.

La respuesta de Álvaro Uribe

Álvaro Uribe Vélez respondió a través de sus redes sociales, donde criticó la estrategia del presidente Petro y aseguró que sus discursos buscan desviar la atención de problemas internos como la corrupción, la situación del sistema de salud y el aumento de la deuda pública.



El exmandatario también cuestionó el contraste entre el tono moderado que, según él, Petro mantiene frente a Estados Unidos y la dureza de sus palabras contra la oposición en el plano interno, lo que profundizó el cruce entre ambos referentes políticos.