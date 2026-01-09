Semana Santa volverá a marcar uno de los periodos de descanso más esperados del año (Fuente: archivo).

Comenzó un nuevo año y, junto a ello, surgen preguntas en torno a los festivos. Entre tantos, se destacan las fechas de Semana Santa 2026, un puente del que resulta importante estar al tanto para organizar el calendario laboral, escolar y turístico colombiano.

El Jueves Santo y Viernes Santo son festivos religiosos que, debido a la Ley Emiliani, no se trasladan. Por lo tanto, siempre se mantienen en un día exacto, garantizando un descanso continuo ideal para viajar, descansar o compartir en familia.

¿Qué días es el Jueves Santo y el Viernes Santo?

Este año, el Jueves Santo y el Viernes Santo serán los días 2 de abril y 3 de abril. Ambas fechas son festivos nacionales en Colombia, por lo tanto, resultan ser días de descanso obligatorio tanto para trabajadores del sector público como privado, salvo actividades esenciales.

Estos dos días no se trasladan a lunes, por lo que se respetan tal como aparecen en el calendario, permitiendo una planeación clara con meses de anticipación.

¿Qué días cae Semana Santa 2026? Fuente: Shutterstock Joan Sutter

¿Cuándo inicia y culmina la Semana Santa?

La Semana Santa comenzará con el Domingo de Ramos, el 29 de marzo de 2026, y finalizará el Domingo de Resurrección, el 5 de abril de 2026. Durante estos días, el país entra en una dinámica especial marcada por celebraciones religiosas, reducción de actividades académicas y alta movilidad en carreteras y aeropuertos.

Tradicionalmente, es una de las semanas con mayor desplazamiento interno, especialmente hacia destinos con fuerte arraigo religioso y cultural.

¿Cuándo es el puente de Semana Santa?

Al caer el Jueves Santo y el Viernes Santo en días consecutivos, los colombianos podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Este puente largo convierte a la Semana Santa en uno de los momentos clave del año para el turismo interno, el comercio y la hotelería, con una alta demanda en ciudades como Popayán, Mompox, Tunja y municipios con tradición religiosa.

¿Cuántos feriados habrá en abril 2026?

Abril contará con dos festivos confirmados en Colombia, ambos correspondientes a Semana Santa: