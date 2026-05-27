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La cotización deleuro este miércoles, 27 de mayo de 2026 cerró a 4214.66 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-0,58% en contraste con el precio de apertura.

En el mercado de Euro, la cotización registró un -2.65% en la última semana y un -10.80% en el último año, señalando una tendencia bajista.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.
La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro mostró sesgo bajista: seis descensos y cuatro avances, sin jornadas planas; hubo una racha de tres caídas seguidas a mitad del periodo y alternancia al inicio y al final.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que ha habido una pérdida de valor en la moneda en el corto plazo, lo que podría afectar la confianza del mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

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¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a 4214.6602 pesos colombianos por euro, es de 421,466.02 pesos colombianos; 200 euros cuestan 842,932.04 pesos colombianos y 500 euros, 2,107,330.10 pesos colombianos.