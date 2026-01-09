La medida se basa en acuerdos de integración regional vigentes que facilitan los viajes por turismo y estancias cortas. (Fuente: Archivo)

Viajar por Suramérica se ha vuelto más sencillo para los ciudadanos colombianos en 2026. Gracias a los acuerdos de integración regional, es posible ingresar a varios países sin necesidad de visa ni pasaporte, utilizando únicamente la cédula de ciudadanía.

Esta facilidad busca promover el turismo, el intercambio cultural y la movilidad de personas entre naciones vecinas.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que estos beneficios siguen vigentes en el marco de los convenios firmados por Colombia con bloques como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur.

Qué acuerdos permiten viajar solo con cédula

Colombia mantiene acuerdos de movilidad con países que integran la CAN y el Mercosur. Estos convenios permiten que los ciudadanos puedan cruzar fronteras para estancias cortas sin presentar pasaporte, siempre que cumplan con los requisitos migratorios básicos.

Entre las condiciones más comunes se encuentran la permanencia por un tiempo limitado, el viaje con fines turísticos o de visita y la ausencia de antecedentes que impidan el ingreso al país de destino.

Aunque es válida para trámites en Colombia, la versión digital no reemplaza el documento físico en viajes internacionales.

La cédula que se debe presentar para viajar

Aunque la cédula digital es válida para múltiples trámites dentro de Colombia, para viajar al exterior las autoridades migratorias exigen la cédula de ciudadanía en formato físico. Este documento es el único aceptado en los controles fronterizos para verificar la identidad del viajero.

Por esta razón, se recomienda portar una cédula vigente, en buen estado y legible, para evitar inconvenientes durante el ingreso a otro país.

Los 8 países que aceptan la cédula colombiana: ni visa ni pasaporte

Los colombianos pueden ingresar solo con su cédula de ciudadanía a ocho países de Suramérica. Estos son:

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Bolivia

Chile

Ecuador

Perú

En todos los casos, el ingreso está pensado para actividades de turismo, visitas familiares o estancias de corta duración, de acuerdo con la normativa de cada país.

La cédula física es el único documento exigido para ingresar a los países habilitados dentro de los acuerdos del Mercosur y la Comunidad Andina.

Ecuador, uno de los destinos más buscados

Ecuador se ha convertido en uno de los destinos que más interés genera entre los viajeros colombianos. Además de su oferta turística, su economía dolarizada lo hace atractivo para quienes buscan oportunidades laborales.

Sin embargo, las autoridades recuerdan que ingresar con cédula no habilita automáticamente para trabajar. Para desempeñar actividades remuneradas o establecerse de manera permanente, es obligatorio cumplir con los requisitos migratorios y laborales que exige ese país.

Recomendaciones antes de viajar sin pasaporte

Aunque los acuerdos regionales facilitan el ingreso, se recomienda que los viajeros se informen con anticipación sobre los tiempos máximos de permanencia, los motivos permitidos del viaje y las normas locales de cada país.

De esta forma, los colombianos pueden aprovechar la posibilidad de viajar solo con su cédula y planificar sus desplazamientos por Suramérica de manera segura, organizada y sin contratiempos.