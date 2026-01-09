El cambio le hace la vida más fácil si debe ir a una sucursal (Fuente: iStock).

Fin de las vacaciones .

Con la transformación de la banca en Colombia y el impulso por mejorar la experiencia del cliente, algunos bancos comenzaron a extender sus días de atención más allá del lunes a viernes. El objetivo es claro: acercar los servicios financieros a quienes tienen restricciones laborales o de tiempo durante la semana.

En efecto, distintas sedes en Bogotá y otras ciudades del país comenzaron a abrir los sábados por la mañana , permitiendo a los usuarios realizar trámites presenciales sin interferir con sus rutinas semanales. Esta decisión responde a una estrategia de modernización de servicios y mejora en la relación con los clientes.

Estos son los bancos que abren los sábados

Aunque la mayoría de los bancos mantiene atención entre semana, hay sedes que abren los sábados, en su mayoría entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. -aunque hay excepciones. A continuación, le contamos qué entidades ya implementaron este cambio y en qué oficinas aplica.

Bancolombia: atención los sábados en más de 15 sedes

En Bogotá, estas son algunas de las oficinas habilitadas para atención presencial los sábados:

Centro Comercial Metrópolis

Centro Comercial Galerías

Centro Comercial Hayuelos

Fontibón (Carrera 100 #18-59)

Centro Comercial Diverplaza

Barrio 20 de Julio (Calle 25 sur #6-27)

Centro Comercial Titán Plaza

Portal de la 80 (Transversal 100A #79-20)

Edificio 8111 (Calle 81 #11-8)

Avenida 82 (Av. 82 #11-64)

Centro Comercial Unicentro

Parque La Colina

Centro Comercial Palatino

Plaza Imperial Suba

Centro Suba

Centro Comercial Santafé

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Davivienda: oficinas habilitadas para los sábados

Las siguientes oficinas atienden al público los sábados en jornada de la mañana:

Unicentro

Galerías

Centro Mayor

Hayuelos

Palatino

Gran Estación

Salitre Plaza

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las sucursales habilitadas para fines de semana permiten realizar apertura de cuentas.

AV Villas: jornada extendida los sábados

Este banco atiende de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en las siguientes sedes:

Restrepo II

Fontibón

Plaza Imperial

Centro Mayor (Bogotá)

Banco de Bogotá: también abre los sábados

Las oficinas seleccionadas atienden los fines de semana, como:

Centro Mayor

Otras sedes designadas oficialmente

Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Banco de Occidente: nueva atención presencial

Oficinas con jornada los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., incluyendo:

Centro Mayor

Otras sedes de atención al público

Banco Caja Social: habilitado en centros comerciales

Con atención los sábados en centros como:

Centro Mayor

Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Banco Colpatria: apertura sabatina

Atiende en oficinas como:

Centro Mayor

Horario: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Estos son los trámites que puedes hacer los sábados en los bancos

Las sucursales habilitadas para fines de semana permiten realizar los siguientes trámites: retiros y consignaciones; apertura de cuentas; asesoría financiera; solicitud de créditos y tarjetas; actualización de datos personales; y consultas y operaciones generales.

¿Cómo saber si su banco atiende los fines de semana?

Para confirmar si una oficina específica tiene atención los sábados, puede: