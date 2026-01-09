En esta noticia
Con la transformación de la banca en Colombia y el impulso por mejorar la experiencia del cliente, algunos bancos comenzaron a extender sus días de atención más allá del lunes a viernes. El objetivo es claro: acercar los servicios financieros a quienes tienen restricciones laborales o de tiempo durante la semana.
En efecto, distintas sedes en Bogotá y otras ciudades del país comenzaron a abrir los sábados por la mañana, permitiendo a los usuarios realizar trámites presenciales sin interferir con sus rutinas semanales. Esta decisión responde a una estrategia de modernización de servicios y mejora en la relación con los clientes.
Estos son los bancos que abren los sábados
Aunque la mayoría de los bancos mantiene atención entre semana, hay sedes que abren los sábados, en su mayoría entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. -aunque hay excepciones. A continuación, le contamos qué entidades ya implementaron este cambio y en qué oficinas aplica.
Bancolombia: atención los sábados en más de 15 sedes
En Bogotá, estas son algunas de las oficinas habilitadas para atención presencial los sábados:
- Centro Comercial Metrópolis
- Centro Comercial Galerías
- Centro Comercial Hayuelos
- Fontibón (Carrera 100 #18-59)
- Centro Comercial Diverplaza
- Barrio 20 de Julio (Calle 25 sur #6-27)
- Centro Comercial Titán Plaza
- Portal de la 80 (Transversal 100A #79-20)
- Edificio 8111 (Calle 81 #11-8)
- Avenida 82 (Av. 82 #11-64)
- Centro Comercial Unicentro
- Parque La Colina
- Centro Comercial Palatino
- Plaza Imperial Suba
- Centro Suba
- Centro Comercial Santafé
Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Davivienda: oficinas habilitadas para los sábados
Las siguientes oficinas atienden al público los sábados en jornada de la mañana:
- Unicentro
- Galerías
- Centro Mayor
- Hayuelos
- Palatino
- Gran Estación
- Salitre Plaza
Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
AV Villas: jornada extendida los sábados
Este banco atiende de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en las siguientes sedes:
- Restrepo II
- Fontibón
- Plaza Imperial
- Centro Mayor (Bogotá)
Banco de Bogotá: también abre los sábados
Las oficinas seleccionadas atienden los fines de semana, como:
- Centro Mayor
- Otras sedes designadas oficialmente
Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Banco de Occidente: nueva atención presencial
Oficinas con jornada los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., incluyendo:
- Centro Mayor
- Otras sedes de atención al público
Banco Caja Social: habilitado en centros comerciales
Con atención los sábados en centros como:
- Centro Mayor
Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Banco Colpatria: apertura sabatina
Atiende en oficinas como:
- Centro Mayor
Horario: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Estos son los trámites que puedes hacer los sábados en los bancos
Las sucursales habilitadas para fines de semana permiten realizar los siguientes trámites: retiros y consignaciones; apertura de cuentas; asesoría financiera; solicitud de créditos y tarjetas; actualización de datos personales; y consultas y operaciones generales.
¿Cómo saber si su banco atiende los fines de semana?
Para confirmar si una oficina específica tiene atención los sábados, puede:
- Consultar el sitio web oficial del banco
- Llamar a la línea de atención al cliente
- Revisar la app móvil de su banco