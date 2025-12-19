Por primera vez, TransMilenio estudia llegar hasta el municipio de Cota, en la Sabana de Occidente (Fuente: archivo).

TransMilenio dará un paso clave en su integración con Cundinamarca. La Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca confirmó el inicio de los estudios de prefactibilidad para extender el sistema por el corredor de la calle 80 hasta Cota, un proyecto que busca mejorar la movilidad de millones de personas que se desplazan a diario entre la capital y los municipios vecinos.

La iniciativa es liderada por la Agencia Regional de Movilidad, con apoyo técnico y financiero del IFC del Banco Mundial, y hace parte de una estrategia más amplia para descongestionar uno de los accesos más críticos de Bogotá y fortalecer la conexión con la Sabana de Occidente.

¿TransMilenio llegará por primera vez a Cota?

Sí. El proyecto contempla que TransMilenio se extienda más allá del Portal 80 y avance hacia el municipio de Cota, algo que nunca antes había ocurrido. Actualmente, la propuesta se encuentra en etapa de estudios, pero ya existe un convenio firmado que habilita el arranque formal del análisis técnico y ambiental del corredor.

La posible llegada del sistema a Cota marcaría un hito en la integración regional del transporte público y beneficiaría a una población que supera los 11 millones de habitantes en el área Bogotá–Cundinamarca.

¿Por qué se ampliará la calle 80 para conectar Bogotá con Cota?

La calle 80 es uno de los corredores más congestionados de la capital, especialmente en el tramo que conecta con municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Cota. La ampliación busca mejorar la capacidad vial, ordenar el tráfico mixto y permitir la operación eficiente de servicios urbanos y regionales.

El objetivo central es reducir los tiempos de desplazamiento, facilitar los transbordos y ofrecer una alternativa real al uso del vehículo particular en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

¿Qué obras contempla la extensión de TransMilenio hacia Cota?

Dentro de los estudios de prefactibilidad se analizan varias intervenciones consideradas prioritarias para viabilizar la extensión del sistema:

Construcción de un tercer carril entre la glorieta de Siberia y el puente de Guadua, con el fin de mejorar la fluidez vehicular y habilitar espacios para carriles exclusivos del transporte público.

Reubicación del patio-taller del Portal 80, lo que permitiría optimizar la operación de los buses articulados y la logística de la flota.

Creación de un Centro de Intercambio Modal (CIM) en Siberia, pensado como un punto estratégico para integrar rutas intermunicipales, transporte regional y TransMilenio en un solo nodo.

Estas obras buscan ordenar la movilidad del corredor y facilitar una conexión más eficiente entre Bogotá y la Sabana.

¿En qué consiste la fase de prefactibilidad que ya comenzó?

La etapa que inicia ahora se enfoca en evaluar la viabilidad técnica, financiera y ambiental del proyecto. En esta fase se hará el diagnóstico del estado de la vía, se estudiarán los impactos ambientales y se elaborarán los diseños preliminares que permitirán definir si la obra pasa a una etapa constructiva.

La inversión inicial para estos estudios ronda los 13.440 millones de pesos y es clave para determinar los costos finales, el alcance real de la ampliación y los ajustes necesarios antes de contratar las obras.

¿Qué falta para que TransMilenio opere hasta Cota?

Aunque el convenio para los estudios ya está firmado, aún quedan varios pasos por delante. Primero deben completarse los análisis técnicos y aprobarse los diseños definitivos. Luego será necesario gestionar predios, validar cambios en el uso del suelo y asegurar los recursos para la construcción.

Además, el municipio de Cota deberá articularse formalmente con la Región Metropolitana, tal como ya lo han hecho otras localidades como Soacha y Fusagasugá, para garantizar la integración operativa del sistema.

¿Cuándo entraría en funcionamiento la nueva ruta de TransMilenio?

Por ahora, no hay fechas oficiales para el inicio de las obras ni para la entrada en operación de una eventual ruta hasta Cota. Las autoridades han sido claras en que el proyecto está en una fase temprana y que cualquier cronograma dependerá de los resultados de los estudios y de la disponibilidad de recursos.

Lo que sí está confirmado es que la extensión de TransMilenio hacia Cota ya está en marcha a nivel técnico y hace parte de la hoja de ruta regional para transformar la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, con un enfoque en transporte público, reducción de emisiones y mejor calidad de vida para los usuarios.