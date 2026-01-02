La obra promete mejorar de forma estructural la movilidad en el suroriente de Bogotá (Fuente: archivo).

La movilidad en el suroriente de Bogotá dio un paso decisivo. El Distrito confirmó que el TransMiCable de San Cristóbal ya supera el 80 % de avance y que el sistema llegará hasta los sectores de La Victoria y Altamira, consolidando una de las apuestas de transporte más ambiciosas para esta zona de la ciudad.

La administración distrital aseguró que el objetivo es que los bogotanos comiencen a disfrutar de este proyecto a partir del próximo año, una vez concluyan las fases finales de obra y pruebas.

Durante una inspección técnica, el alcalde Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, destacaron el ritmo acelerado que tomó el proyecto, especialmente si se compara con el estado en el que fue recibido a comienzos de 2024, cuando apenas superaba el 5 % de ejecución.

¿Cuál es el avance actual del TransMiCable de San Cristóbal?

Con corte a mediados de diciembre, el TransMiCable de San Cristóbal alcanzó un avance del 80,22 %, una cifra que refleja un salto significativo en menos de un año. Desde el Distrito resaltan que este progreso fue posible tras destrabar frentes de obra que estuvieron prácticamente detenidos durante meses.

Según el IDU, la meta trazada por la Alcaldía es clara: que el sistema esté listo para entrar en operación y beneficiar a miles de ciudadanos que hoy enfrentan largos tiempos de desplazamiento desde las zonas altas de la localidad.

El proyecto de TransMiCable en San Cristóbal entra en su recta final y confirma una ampliación clave de su recorrido.

¿Hasta dónde llegará el TransMiCable y a quiénes beneficiará?

El sistema conectará directamente a los pasajeros con los sectores de La Victoria y Altamira, ampliando el alcance del TransMiCable en San Cristóbal y fortaleciendo la integración con el resto del sistema de transporte de Bogotá.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, cerca de 400.000 personas se verán beneficiadas de manera directa, reduciendo tiempos de viaje, mejorando la accesibilidad y transformando la dinámica de movilidad en barrios históricamente desconectados.

¿Cuántas cabinas tendrá el TransMiCable cuando entre en operación?

El proyecto ya completó la recepción de las 144 cabinas que estarán destinadas a la operación comercial. Las últimas unidades llegaron recientemente y fueron trasladadas a la estación de La Victoria, cerrando así uno de los procesos logísticos más importantes del sistema.

Adicionalmente, el Distrito espera la llegada de cuatro cabinas de reserva que actualmente se encuentran en zona franca y que arribarán en enero de 2026 para reforzar el inventario operativo.

¿Qué viene para la movilidad de Bogotá en 2026?

De cara al futuro, la administración distrital proyecta que en 2026 lleguen 27 trenes adicionales desde China para completar la flota inicial del Metro de Bogotá. La meta es avanzar con la operación de prueba del viaducto hasta nuevas estaciones y seguir consolidando una red de transporte más eficiente y conectada.