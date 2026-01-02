Con el cierre del año, el debate por el aumento del salario mínimo concluyó con la agenda económica nacional. En medio de las tensiones entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, el presidente Gustavo Petro confirmó el ajuste para 2026, el mismo fue definido por decreto presidencial antes de finalizar 2025, luego de no alcanzarse un consenso en la mesa de concertación.

El monto oficial fue publicado, y el nuevo salario mínimo aumentó 23,7%, el más alto desde la Constitución de 1991, afectando a 2,4 millones de trabajadores de Colombia.

¿Cuánto aumentó el salario mínimo 2026?

El salario vital quedó fijado en1.750.905 pesos. A esta cifra se suma el subsidio de transporte de 249.095 pesos. En total, los trabajadores que ganen el mínimo recibirán dos millones de pesos mensuales.

Este incremento supera ampliamente la inflación anual de noviembre, que según el Dane se ubicó en 5,3%. También está muy por encima de la propuesta empresarial del 7,21% y de la exigencia sindical del 16%. El gobierno justificó la decisión en la necesidad de garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias.

El presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo 2026.

¿Qué es el salario mínimo vital que aplicó el Presidente Petro?

El salario mínimo vital es un concepto que va más allá del monto legal tradicional. Se basa en los estándares de la OIT y busca cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora. Estas incluyen alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y transporte.

El presidente Petro explicó que el cálculo toma en cuenta la canasta mínima vital familiar y el promedio de personas que aportan ingresos en cada hogar. “El salario familiar, no individual”, señaló el mandatario durante su intervención del 23 de diciembre. Este enfoque marca un cambio estructural en cómo se determina el ingreso base en Colombia.

Para 2025, el aumento fue del 9,54%, lo que llevó el salario a 1.423.500 pesos. Ahora, con el decreto de 2026, el incremento acumulado en los cuatro años del gobierno alcanza niveles históricos. El mandatario ha defendido esta política argumentando que entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja, en contraposición a lo que sostienen economistas tradicionales.

El nuevo salario mínimo impactará el valor de aportes, subsidios y cotizaciones en todo el país.

Qué impacto tendría el nuevo salario mínimo

Un aumento a $1,7 millones modificaría de manera automática otros valores indexados al salario mínimo legal vigente (SMMLV), como el auxilio de transporte, las cotizaciones a salud y pensión, y las multas o aportes laborales calculados con base en dicho monto.

Más de tres millones de trabajadores formales se verían beneficiados directamente, mientras que el incremento del ingreso básico podría impulsar el consumo interno y favorecer la reactivación económica durante el primer semestre de 2026.

¿De cuánto sería el auxilio de transporte en 2026?

