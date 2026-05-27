Elecciones en Colombia 2026: quiénes no podrán votar este domingo 31 de mayo en las presidenciales.

Las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo marcarán una de las jornadas democráticas más importantes para Colombia en 2026. Ese día, millones de ciudadanos definirán quién reemplazará al presidente Gustavo Petro o cuáles serán los candidatos que avanzarán hacia una eventual segunda vuelta presidencial.

Aunque el derecho al voto está protegido por la Constitución Política de 1991, no todas las personas podrán participar en la elección presidencial.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que existen grupos específicos que tienen limitado o suspendido su derecho al sufragio, bien sea por decisiones judiciales, condiciones legales o restricciones establecidas en la normativa electoral vigente.

¿Quiénes no podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia?

La legislación colombiana establece varias excepciones frente al derecho al voto en elecciones presidenciales. Entre las personas que no podrán sufragar este domingo aparecen:

Ciudadanos que renunciaron oficialmente a la nacionalidad colombiana.

Integrantes activos de las Fuerzas Militares.

Miembros en servicio activo de la Policía Nacional.

Personas con suspensión de derechos políticos por decisiones judiciales.

Extranjeros residentes en Colombia.

En todos estos casos, las restricciones están contempladas dentro de las normas electorales y constitucionales que regulan la participación democrática en el país.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de 2026. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué los militares y policías activos no pueden votar en Colombia?

Uno de los puntos que más dudas genera entre los ciudadanos tiene relación con los uniformados activos de la Fuerza Pública. En Colombia, tanto militares como policías tienen prohibido participar en elecciones mientras permanezcan en servicio activo.

La medida busca garantizar la neutralidad política de las instituciones armadas y evitar cualquier tipo de influencia electoral desde organismos de seguridad del Estado. Sin embargo, cuando los integrantes de la Fuerza Pública pasan al retiro, recuperan plenamente sus derechos políticos y pueden volver a votar sin restricciones.

¿Los extranjeros pueden votar en las elecciones presidenciales de Colombia?

No. Las elecciones presidenciales únicamente están habilitadas para ciudadanos colombianos inscritos en el censo electoral.

Aunque algunos extranjeros con residencia en Colombia pueden participar en elecciones locales, como las de alcaldes, concejos o juntas administradoras locales, no tienen permitido elegir presidente de la República.

La normativa electoral deja claro que el sufragio presidencial está reservado exclusivamente para ciudadanos colombianos que mantengan vigente su nacionalidad.

¿Qué pasa con las personas que tienen la cédula en trámite?

La Registraduría hizo un llamado urgente a los ciudadanos que todavía no han reclamado su documento de identidad. Quienes tengan únicamente la contraseña de la cédula o denuncios por pérdida no podrán votar el próximo 31 de mayo.

Actualmente, el único documento válido para sufragar es:

La cédula amarilla con hologramas.

La cédula digital física.

La cédula digital desde la aplicación oficial con validación biométrica.

Las autoridades electorales advirtieron que más de 500 mil cédulas permanecen sin reclamar en distintas sedes del país, situación que podría dejar a miles de ciudadanos por fuera de la jornada electoral.

¿Cómo consultar el lugar de votación para las elecciones 2026?

La Registraduría recomendó verificar con anticipación el puesto y mesa de votación para evitar inconvenientes el día de las elecciones presidenciales.

Para hacer la consulta, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial de la entidad, seleccionar la opción “Consulta lugar de votación” y digitar el número de cédula junto con el tipo de elección.

La consulta también puede realizarse mediante:

La aplicación móvil aVotar.

El chatbot oficial de la Registraduría.

Plataformas digitales habilitadas para revisar el censo electoral.

¿El voto en Colombia es obligatorio para las elecciones presidenciales?

No. En Colombia el voto continúa siendo un derecho y no una obligación. Esto significa que cada ciudadano decide libremente si participa o no en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Sin embargo, las autoridades electorales reiteraron el llamado para que los colombianos acudan masivamente a las urnas y participen en una de las decisiones políticas más importantes del país.

Además, recordaron que el voto es secreto, personal y libre, por lo que ninguna persona puede obligar a otra a elegir determinado candidato o revelar públicamente por quién votó.

¿Cuántos colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026?

Para estas elecciones presidenciales, más de 41,2 millones de colombianos aparecen habilitados en el censo electoral.

De ese total:

Más de 40 millones podrán votar dentro del territorio nacional.

Más de 1,4 millones están registrados para sufragar desde el exterior.

La Registraduría instalará miles de puestos y mesas de votación en Colombia y en distintos consulados alrededor del mundo para garantizar el desarrollo de la jornada democrática del próximo 31 de mayo.