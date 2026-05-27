Una nueva inversión del gigante asiático vuelve a poner a América Latina en el centro de su estrategia energética global.

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El avance de China en América Latina sigue sumando capítulos en sectores estratégicos. En los últimos meses, distintas compañías vinculadas al gigante asiático aceleraron conversaciones e inversiones relacionadas con infraestructura, logística y energías limpias en varios países de la región.

En ese escenario, un país latinoamericano aparece cada vez con más fuerza dentro del mapa energético chino. La apuesta no solo involucra financiamiento millonario, sino también proyectos capaces de modificar el abastecimiento eléctrico a mediano plazo.

El interés se concentra especialmente en obras vinculadas a la generación renovable, en medio de una transición energética que varios gobiernos buscan profundizar para reducir costos y dependencia de combustibles fósiles.

China y parques solares gigantes en América Latina: qué país recibirá inversiones

Uno de los anuncios más relevantes llegó desde Ecuador, luego del encuentro entre el presidente Daniel Noboa y el mandatario chino Xi Jinping durante una gira internacional realizada en junio de 2025.

Tras esa reunión, Ecuador informó que la empresa estatal Power China destinará alrededor de 400 millones de dólares para desarrollar proyectos de energías renovables dentro del país.

Si bien no todos los proyectos fueron detallados públicamente, el paquete contempla infraestructura vinculada a generación limpia, incluyendo posibles desarrollos solares y otras fuentes renovables que buscan diversificar la matriz energética ecuatoriana.

Ecuador informó que la empresa estatal Power China destinará alrededor de 400 millones de dólares para desarrollar proyectos de energías. EFE/EPA/Athit Perawongmetha/POOL

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de cooperación entre China y América Latina, donde Beijing viene ampliando su presencia mediante inversiones en energía, puertos, telecomunicaciones y transporte.

Cómo cambiará la matriz energética con parques solares gigantes y energías renovables

La inversión de China en Ecuador apunta a fortalecer la capacidad energética local y acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica en sectores industriales y urbanos.

Además, el impulso a proyectos solares y renovables busca reducir la vulnerabilidad frente a crisis energéticas o fenómenos climáticos que afecten otras fuentes de generación.

En paralelo, China continúa desplegando inversiones similares en otros países de la región. En Chile, por ejemplo, avanzan proyectos de transporte público eléctrico y conectividad digital con Asia, mientras que en Brasil crecen inversiones en puertos e infraestructura tecnológica.

El avance chino en América Latina confirma que la energía limpia se convirtió en uno de los principales ejes de cooperación económica entre ambas partes, con impacto directo en infraestructura, comercio y desarrollo regional.