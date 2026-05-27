Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 716.5111 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,7%.

La cotización del Real ha descendido, con una variación de -2.21% en la última semana y de -2.48% en el último año.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real registró 5 caídas, 3 alzas y 2 jornadas sin cambios, con sesgo bajista, breve respiro a mitad de periodo y cierre débil.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 11.68%, que es menor que la volatilidad anual del 15.18%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Real presenta una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que puede generar confianza entre los inversores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 71.651,11 pesos colombianos; 200 y 500 reales cuestan 143.302,23 y 358.255,57, respectivamente.