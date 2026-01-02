Cambia la tarjeta TuLlave de TransMilenio para siempre: nueva opción de recarga facilita el trámite y reduce demoras (Fuente: archivo).

La tarjeta TuLlave es clave para la movilidad diaria de millones de personas que usan TransMilenio y el componente zonal del sistema. Cualquier ajuste en su funcionamiento tiene impacto directo en los tiempos de desplazamiento y en la experiencia de los usuarios que dependen del transporte público.

En ese contexto, la Alcaldía de Bogotá anunció un cambio que transforma la forma de recargar el saldo. A partir de ahora, el trámite puede hacerse en línea, lo que responde a una de las principales quejas ciudadanas: las filas y los desplazamientos adicionales para acceder a puntos físicos.

La nueva opción se integra al portal oficial bogota.gov.co y permite realizar el pago desde cualquier lugar con conexión a internet. El objetivo es reducir demoras, facilitar el acceso al servicio y avanzar en la digitalización de los trámites más usados por la ciudadanía.

Recarga en línea: así funciona la nueva modalidad

La recarga digital de TuLlave se realiza a través del módulo Pagos Bogotá. El usuario ingresa al portal del Distrito, selecciona la opción correspondiente, digita el número de la tarjeta, elige el monto y completa el pago con los medios electrónicos habilitados.

Una vez hecho el pago, el proceso no termina ahí. Para que el saldo quede activo, la tarjeta debe pasar por un validador del sistema, ya sea en estaciones, portales o puntos externos autorizados de TransMilenio, donde se sincroniza la recarga realizada en línea.

Bogotá hace cambios regularmente en sistema de TuLlave para mejorar su uso.

Disponibilidad permanente y pagos seguros

La Secretaría General informó que esta funcionalidad está habilitada las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto permite que los usuarios recarguen su tarjeta sin depender de horarios comerciales o de la disponibilidad de taquillas y comercios.

Desde la Administración Distrital se destacó que los pagos se realizan bajo los estándares de seguridad de la plataforma oficial. Adriana Vargas, subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, señaló que “esta innovación representa un paso más en la modernización de Bogotá y en nuestro compromiso de facilitar la vida de los ciudadanos”, según información divulgada por la entidad.

Transformación digital y beneficios para los usuarios

La implementación de esta herramienta hace parte de la estrategia de transformación digital del Distrito, que busca acercar los servicios públicos a los ciudadanos de forma más ágil y sin barreras físicas.

Con esta alternativa, la recarga de TuLlave se convierte en un trámite similar al pago de otros servicios en línea, lo que reduce tiempos, evita congestiones en horas pico y amplía las opciones para los usuarios del sistema de transporte público de la capital.