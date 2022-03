Se retira Daddy Yankee: cuándo viene a Argentina y cómo comprar las entradas para su show despedida

El cantante portorriqueño y referente del reggaetón, Daddy Yankee, se presentará por última vez en Argentina el próximo 1° de octubre en el marco de su gira despedida "Tour Legendaddy, la Última Vuelta".

"Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo me han dado. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande del mundo..." , destacó el músico boricua a través de un vídeo publicado este domingo en redes sociales.

Con 32 años de carrera y señalado como el padre fundador del reggaetón, Daddy Yankke lanzará el próximo jueves 24 de marzo lo que será su último álbum de estudio llamado "Legendaddy" , al que definió como "mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos".



"Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un sólo álbum. Legenddady es lucha, es fiesta, es guerra, romance" , apuntó.

ENTRADAS PARA DADDY YANKEE EN ARGENTINA: CUÁNDO SALEN A LA VENTA Y DÓNDE COMPRARLAS

La gira "Legend Daddy" iniciará el próximo 1° de agosto en Portland, Estados Unidos. Tras pasar por gran parte del gigante norteamericano y Chile, Yankee arribará en Argentina el 1° de octubre en Buenos Aires.

Aún resta por definir el estadio, sin embargo ya se conoce la fecha en la que comenzarán a venderse las entradas: desde su página oficial ( daddyyankee.com ), los tickets estarán disponible desde el 30 de marzo.

DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA: ASÍ FUE EL VIDEO DEL ANUNCIO

Después de semanas de especulaciones, Daddy Yankee oficializó este domingo su retiro de la música.

"En esta carrera, que ha sido sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas. Para convertir a este género en el más grande" , inició Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del padre del reggaetón.

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscar un problema, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias. Y por los suyos. En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría quería ser narcotraficante, hoy la mayoría quiere ser cantante. Y eso para mí vale mucho" , confesó.