Roger Waters vuelve a la Argentina: el ex Pink Floyd confirmó fechas, ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Tras su paso por la Argentina en 2018, el ex integrante de Pink Floyd, Roger Waters, volverá al país con su gira de despedida This Is Not a Drill: el cantante tocará el próximo 21 de noviembre en el estadio River Plate, mismo recinto en el que agotó nueve fechas con The Wall Live en 2012.

La noticia fue confirmada por DF Entertainment, la productora que traerá al icónico músico de vuelta al país. Por lo pronto, y a juzgar por el nombre del tour, se trata de la última gira global de Waters a sus 79 años.

Con This Is Not a Drill, el inglés indica no solo que se presentará por última vez ante sus fans, sino que también adelanta los mensajes que tendrá su show, los cuales tienen una fuerte carga política en línea con toda su carrera: para Waters, "los desafíos que aborda durante no tienen nada de simulacro, de ensayo, el tiempo para actuar es ahora".

Las entradas para ver a uno de los cerebros detrás de varias de las obras más grandes de Pink Floyd saldrán a la venta el próximo lunes 8 de mayo a las 10 horas de forma exclusiva para los clientes del Banco Santander con tarjetas American Express, quienes gozarán de seis cuotas sin interés .

Tras la preventa de 48 horas (o hasta agotar stock), se abrirá la venta general a través del sitio web de All Access Entertainment. "Listos para vivir un show histórico: irrepetible oportunidad de ver al emblema de Pink Floyd nuevamente en el mítico estadio donde hizo 9 shows en 2012", destacan desde la productora.

NOTICIA EN DESARROLLO.