Muchos tienen plantas en sus casas por una cuestión decorativa. Sus hojas verdes y variados colores ofrecen calidez al hogar y suman al estilo. Sin embargo, es importante saber elegir qué tipo de planta sumar y qué otros beneficios traen.

En ese sentido, el aloe vera aparece como una opción ideal. No requiere demasiados cuidados, ya que es una planta de poco riego, y se adapta a cualquier espacio.

Sí es indispensable considerar que tenga acceso a la luz, ya que requiere mucha luz, tanto de forma directa como indirecta. Además, hay que cuidarla en verano, ya que el sol puede quemar sus hojas.

Las propiedades curativas del aloe vera

Más allá de los pocos cuidados que requiere el aloe vera, esta planta tiene propiedades hidratantes, cicatrizantes y antiinflamatorias , con lo que resulta muy beneficiosa para la piel, la digestión y el sistema inmunológico.

Pero, ¿a qué se deben todas esas propiedades curativas? Su composición lo explica:

Contiene vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6, B9 y B12.

Minerales: Aporta minerales como magnesio, potasio, calcio, zinc y hierro.

Es así que su gel puede aplicarse directamente sobre la piel o consumirse (en pequeñas cantidades y bajo supervisión).

El aloe vera se caracteriza por sus propiedades medicinales. Freepik

El beneficio oculto del aloe vera y por qué hay que ponerlo en esta parte de la casa

Sus beneficios no se limitan a los cuidados de la salud. También, desde el Feng Shui hay una fuerte creencia que tiene como protagonista al aloe vera.

Esta práctica milenaria describe al aloe vera como una planta capaz de acompañar el movimiento de la energía sin generar interferencias bruscas y sin bloquear zonas sensibles del hogar.

Es por eso que recomienda colocarla en la entrada de la vivienda, para garantizar la prosperidad del hogar.

En la puerta principal, su presencia funciona como un filtro suave que modula la energía que ingresa desde el exterior.

Se la ubica en el ingreso para promover claridad, estabilidad y recepción amable de visitas y oportunidades.

El aloe vera tiene múltiples beneficios, según el Feng Shui Freepik

A esta planta se la vincula con la capacidad de absorber tensiones ambientales y equilibrar los espacios transitados con frecuencia.

También se la relaciona con un flujo más ordenado y con la posibilidad de que su estado físico refleje el clima emocional del hogar.