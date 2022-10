Noche de los Museos 2022: cuándo es, horarios y todas las actividades culturales para disfrutarla

La Noche de los Museos se trata de una propuesta cultural que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual se abren gratis más de 230 espacios y museos. La temática de arte y naturaleza será la que predomine en esta 18° edición. Además, las presentaciones estarán ligadas a la situación climática, el medioambiente y la sustentabilidad.

Todas las comunas de la ciudad celebrarán esta edición al abrir gratuitamente sus muesos y edificios emblemáticos , así como todo aquel espacio cultural. Las sede incentivarán a los turistas y vecinos a reflexionar sobre el calentamiento global y la contaminación.

ANSES | Jubilados y pensionados reciben una buena noticia para lo que queda de octubre

IFE 5 de ANSES: así se va a pagar el nuevo bono de $ 45.000 y estos son los únicos grupos que lo cobran



¿Cuándo es la Noche de los Museos? Horarios

La jornada cultural será este sábado 22, desde las 19 hasta las 02 hs. "Son siete horas en las que se podrá vivir y respirar la cultura porteña, como en ningún momento del año", celebran desde Cultura de la Ciudad.

La agenda completa de la Noche del los Museos

Conocé toda la programación de la 18° edición en este link y mirá las mejores propuestas de la Noche de los Museos en Buenos Aires.

¿En qué colectivos se puede viajar gratis?

Las unidades de colectivos que tengan señalizadas la propuesta de la Noche de los Museos, ofrecerán a los pasajeros el viaje gratis, a través de el "pase libre", que se descarga de la app BOTI. Además, todas las líneas de subte y premetro serán gratuitas desde las 18 hs hasta las 2 hs.

En tanto, el Gobierno porteño puso a disposición 2300 bicicletas gratuitas en las estaciones de las Ecobici.

¿Qué es la Noche de los Museos?

La Noche de los Museos se trata de una propuesta cultural que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual se abren gratis más de 230 espacios y museos.



La agenda completa del Museo Nacional de Bellas Artes

Una de las propuestas es "Bella Noche en el Museo", que comienza las 20 hs. Se trata de una visita guiada para las familias por la colección permanente. En la presentación se darán a conocer las obras de los siguientes artistas. León Ferrari, Emilio Petroruti y Jackson Pollock.

Detrás de la Superficie, Historias de Mujeres Expuestas en el Bellas Arte comienza a las 20 y trata de una visita guiada con perspectiva de género de colección permanente. La actividad propone breves acercamientos al detrás de escena de una mujer expuesta en la colección del Museo para conocer su historia, remarca el Ministerio de Cultura.

Programación:

20 h: Diana sorprendida, de Jules Joseph Lefebvre

20.30 h: El despertar de la criada, de Eduardo Sívori

21 h: Joven oriental, de Juana Romani

21.30 h: Diana sorprendida, de Jules Joseph Lefebvre

22.00 h: Joven oriental, de Juana Romani

22.30 h: El despertar de la criada, de Eduardo Sívori

Goya, Anfitrión de Sueños y Pesadillas (en Lenguas de Señas Argentina), a las 20hs. La propuesta consta de una visita accesible, guiada por la sala de Bellas Artes, dedicada a la comunidad de personas sordas e hipoacúsicas. En la presentación se conocerán los óleos y grabados de Francisco José de Goya y Lucientes.

Para realizar la actividad, se deberá enviar un email al guía del evento, Carlos Vera Flores: carlos.vera@mnba.gob.ar

Carmelo Arden Quin se presentará a las 20.30, a las 21.30 y a las 22.30. El recorrido consta de una visita a la muestra Carmelo Arden Quin, de la Trama del Arte Constructivo, con curaduría de Cristina Rossi.

Emigrar a Europa sin nacionalidad: el país más fácil para mudarse busca argentinos, todas las recomendaciones para viajar

Encontraron un submarino nazi cerca de las costas de Necochea y revelaron impresionantes videos del hallazgo



Abriendo Nuestro Ojos en la Lengua de Señas Argentinas se realizará a las 22 hs, un recorrido que invita a las personas sordas y a las hipoacúsicas para que descubran las obras de Degas, Monet y Sisley, de la colección de Mercedes Santamarina.



La visita es con inscripción previa enviando un mail a: carlos.vera@mnba.gob.ar

La exposición Me lo contó mi abuelita: Mitos y Leyendas del Norte Argentino será a las 23 hs. La propuesta busca que las personas conozcan las tradiciones orales vigentes de Jujuy acutal y de sus fiestas populares. Entre ellas: el carnaval y las celebraciones a la Pachamama.

La última presentación será la de Raquel Forner en su Contexto, que estará al final del día, a la 1 de la madrugada. En esta recorrido se verá la vida y obra de Forner y se analizará el óleo El Drama, de 1942.

Todos los Museos de la edición 2022

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori , Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken , Museo de Arte Español Enrique Larreta , Museo Histórico de Buenos Aires Brigadier Cornelio de Saavedra , Buenos Aires Museo , Usina del Arte , Museo Casa Carlos Gardel , Museo de Arte Popular José Hernández ,Casa Fernández Blanco , Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco , Museo de Esculturas Luis Perlotti , Torre Monumental , La Vidriera de la DGEART , Museo Moderno , Ferroclub Argentino Centro de Preservación Escalada , Sala Pública de Lectura de la Biblioteca del Congreso de la Nación , Paseo Histórico en los coches La Brugeoise , Paseo Diagonal Sur (Feria de Consumo Responsable), Palacio de la Aduana , Museo Tecnológico Eduardo Latzina. Escuela técnica Otto Krause , Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo , Museo Histórico AFIP , Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti" , Museo del Bicentenario ,Museo de Arte Botica del Ángel de la Universidad del Salvador ,Ministerio de Defensa , Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual , Consejo de la Magistratura de la CABA , Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces , Colegio Nacional de Buenos Aires , Catedral Anglicana San Juan Bautista , Casa de la Cultura - Edificio La Prensa , Bajos del Barolo , Puig Arte / The búnker , Pabellón de las Bellas Artes - UCA ,Museo Marítimo "Ing. Cerviño" de la Escuela Nacional de Náutica , Museo de la Cárcova , Colección AMALITA , Buque Museo Fragata "Presidente Sarmiento" , Buque Museo Corbeta "Uruguay" , Biblioteca Ricardo Güiraldes ,Museo Scout Nacional , Museo Nacional Ferroviario , Museo Histórico de Gendarmería Nacional , Museo de Armas de la Nación "Tte Gral Pablo Riccheri" , MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes , Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER , Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET) , Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández , Fundación Federico Jorge Klemm , Espacio de Arte - Fundación OSDE , Centro Cultural Coreano , Centro Cultural Borges , Centro Argentino de Ingenieros , Casa del Teatro , Arte en el Pasaje , Registro Civil -Historia Institucional y Ciudadana , Pinacoteca del Ministerio de Educación de la Nación , Museo Mitre , Museo Judío de Buenos Aires , Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" , Museo Banco Provincia , Museo "Vicente López y Planes" de SADAIC , Gran Logia de la Masonería Argentina ,Galerías Pacífico, Arte & Shopping , Espacio patrimonial Catedral al Norte. Escuela Nro 4 D.E.1 Catedral Al Norte "José Manuel Estrada". Huellas de la escuela. Legado educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Asociación Sarmientina , El Cultural San Martín , Centro Cultural Universitario Paco Urondo , Centro Cultural Kirchner , Casa de la Provincia de Santa Cruz , Bolsa de Comercio de Buenos Aires , Banco de la Nación Argentina , ZERO618Gallery , Pulpería Quilapán , Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballve , Museo Histórico Nacional , Museo de la Historia del Traje , Museo de la Emigración Gallega en la Argentina Francisco Paco Lores MEGA , Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires ,Los Juguetes de Tati , Historia, presente y futuro del Colegio Pueyrredón , General de División Hernán Pujato ,Galería del Viejo Hotel , Fundación Santander , Fundación Mercedes Sosa , Feria Artesanal Parque Lezama , Expo bondis solidaria 2022 , Dirección del Servicio Histórico del Ejército , Club de Tiro Independencia , Casal de Catalunya , Casa Ezeiza , Teatro Regina , Paseo de los Artistas de Recoleta (Juan XXIII) , Nini Marshall , Museo y Archivo Colegio Champagnat , Museo Xul Solar , Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas , Museo Risolía de Historia de la Medicina , Museo Notarial Argentino , Museo Nacional de Bellas Artes , Museo Houssay de Historia de la Ciencia , Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia - Hospital Gral de Agudos B.Rivadavia , Museo del Holocausto de Buenos Aires ,Museo de la Gloria Ajedrecística del Club Argentino de Ajedrez , Museo de la Deuda Externa. UBA , Museo de Farmacobotánica "Juan A. Domínguez". Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA ,Museo de Farmacia Dra Rosa D´Alessio de Carnevale Bonino , Museo de Anatomía J.J.Naón , Museo Casa de Ricardo Rojas , Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR) , Instituto Nacional Juan D. Perón , Fundación Beethoven , Feria Artesanal Plaza Intendente Alvear , Facultad de Ingeniería UBA - Museo de Ciencia y Técnica , Facultad de Derecho. UBA , Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" , Centro Cultural Recoleta , CCEBA - Centro Cultural de España en Buenos Aires , Casa Nacional del Bicentenario , Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires , IES N°1 Dra Alicia Moreau de Justo , Tacheles polo cultural , Sociedad Hebraica Argentina , Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes - AySA , Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación , Congreso de la Nación , Centro Educativo del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Cetba , Centro Cultural Rector Ricardo Rojas - UBA , Casa Museo Bernardo Houssay , Archivo histórico Presidente Mitre - Escuela de Jóvenes y Adultos , Museo del Audífono , Escuela de comercio N°1 ¨Dr. Joaquín V. González¨ , Calle Lanín - espacio de arte a cielo abierto , Bar El Progreso , Asociación Sociedad Luz - Universidad Popular , Paseo de las Artes , Museo Marco La Boca , Museo de Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos "Benito Quinquela Martín" , Memorias de San Juan Evangelista , Fundación Proa , Fundación Andreani , Ferias Artesanales Vuelta de Rocha I y II , Espacio Lezama Arte , Colón Fábrica , Bomberos Voluntarios de La Boca , Santuario Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya , Museo Bernasconi. Primer Museo para la Escuela Primaria , Fundación Naum Knop , Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado , Museo Colegio Mariano Moreno , Inmigración Calabresa "Pascual Caligiuri" , Facultad Regional Buenos Aires - Universidad Tecnológica Nacional , ESEA de Cerámica N°1 , Escuela de la joya "Maestro Joyero Sergio Lukez", Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad , Museo del Colectivo,Omnibus y Trolebus , Biblioteca Miguel Cané , Tramway Histórico de Buenos Aires , Museo y Biblioteca Histórica de la Anestesia , Museo Hipólito Vieytes , Laboratorio Patrimonial Centenera , Fundación Instituto Leloir , Club Italiano Buenos Aires , Club Ferro Carril Oeste , Centro Cultural de Jubilados "Nuestra Señora de los Buenos Aires" , Centro Burgalés , Barbería La Época , Asociación Argentina Amigos de la Astronomía , Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular , Federico Lacroze , Museo Kim Yun Shin , Museo Barrio de Flores ,Espacio Cultural Marcó del Pont ,SuperBatuque Museo de Juguetes Antiguos , Casa de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa lugano y Villa Riachuelo , Bar del Glorias , Museo de Arte Cerámico Fernando Arranz, ESEA Fernando Arranz , Doctor Ramón Cereijo , Escuela N° 7 DE 17 "República de México" , Padre Antonio de Monterosso , Centro Ana Frank Argentina , Inst. San Francisco de Asís - Museo Santa Francisca Rubatto , UmerezArtestudio&BuenosAiresfineArt , Museo River , Museo Histórico Sarmiento ,Museo Casa de Yrurtia , ISSA Profesorado Artes Visuales y Música , Asociación Cultural Pestalozzi , Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre , Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur , Museo de Maquetas Fadu UBA , Museo Archivo Tecno Educativo Lorenzo Raggio , Little Cambridge , Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA , Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA , Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti , Biblioteca Leopoldo Lugones , Planetario de Buenos Aires "Galileo Galilei" , Museo Nacional de Arte Decorativo , Museo de la Televisión Pública , Montecarlo Bar Notable , MOA- Monumentos y Obras de Arte , Malba , Libario Multiespacio , Instituto Nacional Sanmartiniano , Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón - Museo Evita , Granaderos, su historia , Estación Oceánica - Museo del Mar , Espacio Cultural de la Asociación Cultural Armenia , Colegio N°4 D.E. 9 Nicolás Avellaneda , Club de Pescadores , Centro Cultural MATTA Embajada de Chile en Argentina , Centro Cultural de la Ciencia , Casa Walsh , Casa Museo Alfredo L. Palacios , Biblioteca - Ludoteca Profesorado Sara C. de Eccleston y Jardín Mitre , Soler en el Arte , Museo Scout IM Carlos Giambastiani , Museo de Anatomía Veterinaria "Prof. Dr. Luis Van de Pas". UBA , Museo Fotográfico Simik , Ferroclub Argentino - Centro de Preservación Lynch , Museo Argentinos Juniors - "El Templo del Fútbol" , El Local , El Limón , Museo El Ángel ,Espacio Byte - Museo de arte digital , Museo de las Escuelas , Museo Nacional del Grabado , Museo Sitio de Memoria ESMA , Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes , Casa FOA RETIRO 2022 , Edesur. Subestación Diego Armando Maradona , Ecoparque.