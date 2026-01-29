Durante siglos, la Gran Pirámide de Giza abrió un interrogante que nunca terminó de cerrarse: cómo lograron sus constructores mover y elevar millones de bloques de piedra sin la tecnología moderna.

La teoría clásica sobre la construcción de las pirámides de Egipto habla de la utilización de rampas externas de gran escala, la dominó durante décadas, pero dejó demasiados huecos.

El tamaño que deberían haber tenido esas rampas, la velocidad de trabajo necesaria y la ausencia total de restos compatibles en los alrededores de la pirámide complicaron cada vez más su defensa.

Ma’at at the Valley of the Queens, Nefertari Tomb - Egypt Tours Portal Egypt Portal Tour

Cómo se construyeron las pirámides de Egipto según la nueva teoría

El estudio de Simon Andreas Scheuring, publicado en npj Heritage Science, volvió a poner el tema en discusión. Según sus cálculos, para completar la obra en unos 20 años, los trabajadores habrían tenido que mover un bloque por minuto. La cuenta no cerró. Tampoco cerró la idea de rampas externas que debían superar el kilómetro de largo, estructuras para las que no existe evidencia arqueológica.

Frente a esas inconsistencias, Scheuring planteó otra posibilidad: que el sistema de elevación haya estado dentro de la pirámide y no fuera de ella. La hipótesis propuso algo más simple en términos logísticos: corredores internos inclinados, poleas y contrapesos aprovechando la gravedad para mover los bloques hacia arriba.

En ese esquema, el Pasaje Ascendente y la Gran Galería no fueron simples pasajes ceremoniales, sino partes activas del mecanismo. Su inclinación, casi idéntica a la necesaria para un sistema de contrapeso, y las marcas de desgaste en sus paredes encajaron en ese uso.

Pirámides de Egipto Fuente: Shutterstock

La estructura que da una pista clave sobre cómo se construyeron las pirámides

Uno de los puntos más llamativos del hallazgo fue la relectura de la Antecámara, el espacio previo a la Cámara del Rey. La interpretación tradicional la veía como una estructura pensada para bloquear el paso a los saqueadores.

Scheuring, en cambio, señaló que su diseño no coincidió con ese propósito y que funcionó mejor como centro operativo de poleas y cuerdas. Las ranuras del granito, el desgaste irregular y la disposición del espacio reforzaron esa idea.

Allí, según el modelo, se concentraban y distribuían las fuerzas generadas por los contrapesos que descendían por los corredores internos.

Por qué la asimetría de las cámaras son parte del mecanismo y no un mero símbolo

El trabajo también ofreció una explicación técnica para algunos rasgos de la pirámide que históricamente llamaron la atención. La asimetría de sus cámaras internas —la del Rey desplazada del eje y la de la Reina situada fuera de una línea estrictamente central— pudo haber respondido a necesidades del mecanismo y no a criterios simbólicos.

Lo mismo ocurrió con la leve concavidad de sus caras externas, un detalle visible solo desde el aire y registrado por mediciones modernas. Según la hipótesis, esa curvatura habría ayudado a estabilizar y ensamblar bloques más livianos en las alturas.

La teoría sumó además un apoyo indirecto en las exploraciones con muones, que detectaron cavidades internas aún sin función clara. Una de ellas, situada sobre la Gran Galería, coincidió con el tipo de espacio que requeriría un sistema de rampas internas.

A esto se añadieron losas de granito y marcas de fricción halladas en excavaciones anteriores, que el estudio vinculó a posibles contrapesos usados durante la obra.

El interior de la Gran Pirámide de Egipto

El modelo no descartó que existieran rampas externas más pequeñas, pero desplazó el foco: el método principal habría estado dentro de la pirámide.

Las futuras exploraciones no invasivas, sobre todo en zonas superiores donde aún no se ingresó, serán clave para poner a prueba esta lectura. Si los datos acompañan, podría reescribirse de la arqueología.