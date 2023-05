La ostentosa propuesta de Telefe que rechazó Santiago del Moro y dejó a todos sin aliento

Santiago del Moro rechazó una propuesta de Telefe para ser conductor de los Premios Martín Fierro 2023, pese a que era uno de los principales candidatos.



La figura del canal de las tres pelotas, protagonista absoluto del prime time al conducir la última edición de Gran Hermano y Masterchef (hasta ser reemplazado por Wanda Nara) prevé "ir de invitado y no de anfitrión".

Así lo señalaron desde el magazine de chimentos "Socios del Espectáculos" (El Trece).

"Lo quiso durante mucho tiempo, hoy no. Él y muchos creemos que puede llegar a ser uno de los grandes ganadores de la noche" , contó el periodista Adrián Pallares.

Martín Fierro 2023: ¿quiénes son los candidatos a conducir los premios?





Pese a que no hay información oficial, los rumores apuntan a que uno de los posibles encargados de dirigir la entrega sería Alejandro Marley. Otras figuras de Telefe que resuenan son Wanda Nara, Verónica Lozano y Cristina Pérez con su histórico coequiper Rodolfo Barili.

Del Moro rechazó la oferta de Telefe para conducir los Martín Fierro.





¿Cuándo son los Premios Martín Fierro?







Luis Ventura, presidente de APTRA, contó que la gala se realizaría el 9 de julio, aunque el problema no resulta la fecha, sino la negociación interna que mantienen con Telefe.

"Trabajan sobre la pareja de conductores. El canal propone y nosotros contra ofertamos" , reveló.

Ventura señaló además que el canal de Martínez propuso a Iván de Pineda con Natalia Oreiro, ya que "los dos trabajaron en distintas ediciones".

Marley y Wanda Nara podrían conducir los premios, aunque hay muchos candidatos (foto: Telefe).

La polémica por los conductores de los Martín Fierro 2023





La periodista Susana Roccasalvo, quien encabeza el ciclo Implacables, apuntó contra el canal de las tres pelotas por su posible elección: "Marley hace años que lo conduce. El canal tendría que renovar un poquito".