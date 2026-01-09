Llegó el verano y muchas personas deciden pasarlo en Buenos Aires. Si estás buscando opciones distintas para disfrutar los fines de semana, en San Isidro hay una joya arquitectónica que no todos conocen y que cautiva a los visitantes.

Justamente, a fines de 2025, el Municipio de San Isidro y la UNESCO sellaron un convenio de cooperación que busca abrir más las puertas de Villa Ocampo a la comunidad. La iniciativa apunta a integrar la emblemática casona al circuito educativo y turístico local, reforzando su rol como espacio cultural de referencia.

Villa Ocampo, la joya de San Isidro que todos pueden visitar

La UNESCO mantiene la responsabilidad sobre el predio, mientras que el municipio presta su colaboración en tareas de mantenimiento y también participa de forma activa en la promoción del lugar.

El objetivo es ampliar la oferta de actividades culturales, visitas guiadas y talleres, consolidando a Villa Ocampo como un centro abierto para estudiantes, vecinos y turistas.

Este sitio le permite al visitante imaginar y mimetizarse con una de las épocas doradas del siglo XX. Bajo una arquitectura europea, con referencias constantes a la cultura y sapiencia de Victoria Ocampo, las meriendas se transforman en momentos mágicos.

La apertura de Villa Ocampo marca un paso significativo hacia la democratización del acceso a la cultura. Foto: Observatorio UNESCO Villa Ocampo

En cuanto a la oferta gastronómica que se puede disfrutar en el lugar, la estrella son los blends de Tealosophy, de renombre internacional.

Un legado que sigue vivo

Construida en 1891 y declarada Monumento Histórico Nacional, Villa Ocampo fue donada a la UNESCO en 1973 por Victoria Ocampo, figura clave de la cultura argentina.

La residencia fue escenario de encuentros memorables entre escritores y pensadores como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Pablo Neruda, Albert Camus y la propia Ocampo.

Hoy, el desafío es revitalizar ese legado y convertirlo en un punto de encuentro para la comunidad.

Villa Ocampo: cuál es la importancia de esta apertura

La iniciativa no solo preserva un patrimonio único, sino que también genera oportunidades para la formación y el turismo cultural. Con esta alianza, San Isidro se posiciona como un actor clave en la promoción de espacios históricos que dialogan con el presente.

La apertura de Villa Ocampo marca un paso significativo hacia la democratización del acceso a la cultura, reforzando la idea de que el patrimonio no es solo memoria, sino también futuro.

Villa Ocampo fue donada a la UNESCO en 1973 por Victoria Ocampo, figura clave de la cultura argentina. Foto: Observatorio UNESCO Villa Ocampo

Cómo visitar Villa Ocampo

Villa Ocampo se puede visitar los viernes de 12:30 a 18:00 horas, y los sábados, domingos y feriados de 10:00 a 19:00 horas. Hay diversas maneras de poder recorrer la casa museo: