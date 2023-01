La exorbitante cifra que Dady Brieva confesó que gana por función: "No voy a ser careta..."

Para Dady Brieva, quedó atrás la época cuando formaba parte de Midachi y ahora se concentra al 100% en sus proyectos personales y en su familia. El humorista se encuentra instalado por unos días en Mar del Plata presentando su unipersonal "Súper Dady, el mago del tiempo" y conversó con LAM a corazón abierto para contar todo sobre su vida privada y sus proyectos a futuro



Dady arrancó contando los motivos por los que desligó del trío humorístico y decidió emprender su carrera de manera personal. "Yo decidí hacerlo así, si es el cumpleaños de mi hijo no trabajo, por eso no hago Midachi tampoco. No quiero que me envuelva el quilombo de nuevo. Hubo una época en la que nosotros hicimos mucha plata y perdimos muchas cosas también", confesó el humorista.



A su vez, dijo que su carrera está muy bien encaminada y se atrevió a contar que gana casi un millón de pesos por cada función que presenta en la costa. "Te lo digo sin careta, yo meto en San Bernardo 400 personas a 3000 pesos la entrada, para mí representa un palo doscientos, con el 70 por ciento, me quedan 800 mil pesos. Para mí solo, es un lujo", expresó la pareja de Mariela Anchipi.

Dady Brieva presenta su unipersonal "Súper Dady, el mago del tiempo".

Más adelante, el conductor del ciclo, Ángel de Brito, le consultó si existía la posibilidad de que vuelva a juntarse con Miguel del Sel y el Chino Volpato para recordar las buenas épocas del grupo. "Estábamos hablando que el 16 de julio cumplimos 40 años con Midachi y la verdad es que sería lindo hacer un festejo, pero no me gustaría abrir de nuevo la pyme y contratar gente", confesó Brieva.



También, dijo que tiene muchas dudas sobre el humor que ellos manejaban en esa época: "Por un lado, me da fiaca volver a armar un espectáculo y por otro, me da duda. No sé cómo funcionará hoy el humor de Midachi y un poco me asusta". "En este momento ese tipo de humor sería muy cuestionado por nosotros, no sé si por la gente. Básicamente porque a mí hoy no me divierte", disparó el humorista.

Para cerrar la entrevista, Dady confesó que la vuelta del trío humorístico representa una gran responsabilidad para él y que le asusta no ser el mejor. "Me da cagazo, prefiero no asumir la responsabilidad de que vuelva Midachi y no me bancaría no estar primero en recaudación", contó. "Me corto los huevos si salgo segundo en la taquilla", cerró entre risas.