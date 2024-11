Katy Perry en Argentina: fecha, precio de las entradas y dónde comprarlas

Katy Perry volverá a presentar por cuarta vez en Argentina en septiembre de 2025. La famosa cantante pop tocará en el Movistar Arena en el marco de su gira "The Lifetimes Tour" .

La artista norteamericana llegará a Buenos Aires para presentar su nuevo álbum "143" y la fecha estipulada para el recital es el próximo 9 de septiembre de 2025 por la noche .

Katy Perry en Argentina: ¿cuándo salen y dónde comprar las entradas?

Los tickets tendrán una preventa exclusiva para los clientes del BBVA a partir del martes 19 de noviembre a las 11 de la mañana. A su vez, esos mismos usuarios podrán pagar con 6 hasta cuotas sin interés hasta agota el stock disponible.

Luego, habrá una venta general el jueves 21 de noviembre también a las 11:00 horas que concluirá cuando se acaben los tickets. En ese caso, podría haber más fechas disponibles .

Vale remarcar que, como suele darse en este tipo de funciones, el Movistar Arena tiene 3 tipos de ubicaciones: las plateas más cercanas al campo, las más alejada en el primer piso y las menos costosas en el segundo piso. Sin embargo, todavía no trascendieron los precios de cada una que tendrán un 15% agregado que cobra la plataforma.

¿Quién es Katy Perry y cuáles son sus canciones más conocidas?

Katheryn Elizabeth Hudson conocida como Katy Perry es una cantante, actriz, modelo, productora discográfica, bailarina, compositora, personalidad de televisión y empresaria estadounidense de 40 años.

Sus hitos la transformaron en una de las artistas musicales con mayores ventas, con más de 143 millones de unidades vendidas en todo el mundo . Las revistas Vogue y Rolling Stone la apodaron "la Reina del Camp", mientras que Billboard la posicionó en el cuarto lugar de su ranking de " Los mejores artistas de canciones pop de todos los tiempos ".

Confirmado: decretan feriado el lunes 11 de noviembre y habrá un nuevo fin de semana largo

El país con más ancianos en el mundo ofrece una nueva visa laboral para atraer trabajadores extranjeros: quiénes pueden pedirla

Perry alcanzó la fama con One of the Boys en 2008, un álbum de pop rock que incluyó su primer hito "I kissed a girl" y el sencillo sucesor "Hot n' Cold", que llegaron a las posiciones uno y tres en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos .

Katy Perry fue jueza en America Idol y Forbes contó que fue la música mejor paga entre 2015 y 2018.

Otras canciones que lograron gran éxito fueron California Gurls, Teenage Dream, Firework y Last Friday Night (T.G.I.F.). Su musica la llevó a ganar un Billboard Spotlight Award, cuatro récords Guinness, cinco Billboard Music Awards, cinco American Music Awards, un Brit Award, un Juno Award y el Michael Jackson Video Vanguard Award.