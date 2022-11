Gran Hermano 2022: a quién salvó Romina y quiénes quedaron nominados

Este jueves por la noche la ex diputada, Romina Uhrig, tuvo la difícil tarea de elegir a un compañero para salvarlo de la placa de nominación, en la casa de Gran Hermano. Si bien ya se hablaban de varios nombres, sorprendió con su decisión final.

La participante contó con el beneficio de la inmunidad y de salvar a alguien debido a que ganó el martes la prueba de líder, se trata de un desafío mental o físico en el que participan todos.

El miércoles nominaron y la disputa estaba entre: Daniela, Mora, Walter (Alfa), Juan y Agustín.

gran hermano 2022: ¿a quién salvó romina?

La eliminación de Martina, una de las jugadoras más polémicas dentro y fuera de la casa, no calmó la convivencia de los 16 participantes que siguen en juego y las peleas siguen siendo las protagonistas.

Los espectadores sospecharon que Romina podría llegar a salvar a una mujer debido a que se las vio charlando con firmeza. Sin embargo, se dudó mucho con respecto al Alfa por la gran afinidad que tienen en la cocina.

"Estoy muy nerviosa, te juro por Dios que prefería que me voten a que estar en este lugar porque me tocó una placa con unos "recontra" compañeros", dijo la ex diputada antes de tomar la gran decisión.

El conductor, Santiago Del Moro, hizo que la participante descarte sus opciones y la disputa quedó entre Daniela y Mora.

"Me costó un montón, pero creo que la persona a la que no voy a salvar le va a ir muy bien afuera, la gente la va a salvar, así que voy a salvar a Dani", cerró.

gran hermano 2022: las redes, un factor fundamental

A diferencia de otras ediciones del juego, en esta oportunidad las redes sociales tomaron un rol fundamental a la hora de elegir quién será el próximo eliminado.

TikTok, YouTube, Streams, Twitter e Instagram, entre otros, son los lugares virtuales en el cual se llevan a cabo miles de debates.

Además, cada semana cambia la afinidad por los participantes, los primeros días el más odiado fue el más adulto de la casa, Alfa, y hoy es amado por millones de usuarios.

Actualmente, quienes menos empatía generaron en las redes son Juan y Mora, es por eso que varios piensan que serán los grandes candidatos a irse.

¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano?

Los que quedaron en la placa de nominación son: Mora, Walter (Alfa), Juan y Agustín.